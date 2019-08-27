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Manisa'da öğrencileri çevreci otobüsler taşıyacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerin okullarına daha kolay ve konforlu bir şekilde gitmelerini sağlamak amacıyla 303 ve 304 numaralı hatları okulların ağırlıklı olduğu Güzelyurt Mahallesi ve çevresinde hizmete sundu
 27 Ağustos 2019 14:41
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Manisa'da öğrencileri çevreci otobüsler taşıyacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan ve ana arterlerde çeşitli güzergahlarda hizmet veren çevre dostu elektrikli otobüsler, öğrencilere yönelik hizmet verecek. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yeni hizmete sunulan 303 ve 304 numaralı hatlarda da çevreci otobüsler hizmet verecek. Hizmete başlayan bu hatların özelliği ise aile ve öğrenci dostu olması. Güzelyurt Mahallesi çevresindeki okullara hitap edecek olan yeni hatlar, öğrencilerin okullarına daha rahat, hızlı ve konforlu bir şekilde gitmelerini sağlayacak. Yaklaşan yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla kayıt yaptırmak ya da herhangi bir nedenle okula gitmek isteyen veli ya da öğrenciler okullara ulaşımlarını daha hızlı yapacak.

Saatler öğrencilere göre ayarlanacak

Yeni terminalden çıkış yapacak olan 303 ve 304 nolu elektrikli çevreci otobüsler yeni terminalden çıkış yaparak fuar alanı önünden stadyum önünü takip ederek, nüfus müdürlüğü önüne ilerleyecek. Buradan 303 nolu hat Ulupark önünden 8 Eylül Caddesini takip ederek Malta Parkı önündeki güzergahı izleyecek. 304 nolu hat ise Ulupark'tan, Sultan önü ve Kırmızı Köprü istikametinden ilerleyecek. Daha sonra iki hattın güzergahı Moris Şinasi Hastanesi kavşağında birleşerek Lale Kavşağından Şelale plaza güzergahına ilerleyecek. Buradan 303 nolu hat 23 Nisan İlköğretim Okulu yönünde aşağı istikamete devam ederken, 304 nolu hat ise ayakkabıcılar sitesi yönünde devam edecek. 303 ve 304 nolu hatlar Güzelyurt Mahallesi bölgesinde bulunan okulları çevrelerken, öğrencileri okullarına taşıyacak. Böylelikle ailelerin öğrenci servisi tutarak maddi yük altına girmekten kurtaracak. Okulların açılmasıyla birlikte oluşacak okul saatleri kapsamında 303 ve 304 nolu hatların saatlerinde öğrencilere yönelik yeniden düzenlemeye gidilecek.

İhlas Haber Ajansı
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