Atık yağ getirene sabun bedava
|27 Ağustos 2019 14:49
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Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen "1 litre atık yağ getirene 1 adet zeytin yağlı sabun hediye" projesine Hisar Mahallesi'nden büyük destek geldi. Mahalle sakinlerine proje hakkında bilgi veren muhtar Çiğdem Türe, Hisar Mahallesi'nde yaşayanların topladığı kilolarca atık yağı Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk'e teslim etti.
Muhtara elliden fazla zeytin yağlı sabunu teslim eden Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk ise, atık yağların lavabo giderlerine döküldüğünde büyük kirlilik oluşturduğuna dikkat çekti. Dedetürk, "Bir litre atık yağı lavaboya döktüğümüzde yüzlerce litre suyun kirlenmesine sebebiyet veriyor. Atık yağa karşılık zeytin yağlı sabun hediye etme çalışmamız 2016 yılından bu yana devam ediyor. Vatandaşlarımızın ilgisi bizi mutlu etti" şeklinde konuştu.
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