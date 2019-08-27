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İnternetten en çok bu ürünleri aldık

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 67,2'si giyim ve spor malzemesi, yüzde 31,7'si seyahatle ilgili diğer faaliyetleri (seyahat bileti, araç kiralama ve benzeri) satın aldı. Aynı dönemde bireylerin yüzde 27,4'ü gıda maddeleri veya günlük gereksinimler, yüzde 26,9'u ev eşyası (tüketici elektroniği hariç), yüzde 20,3'ü elektronik araçlar ve yüzde 20,2'si kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) alımı yaptı
 27 Ağustos 2019 14:55
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İnternetten en çok bu ürünleri aldık

Türkiye'de bu yıl itibarıyla 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 75,3 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) bu yıl gerçekleştirilen "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2019"un sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 75,3 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 72,9 olarak kayıtlara geçmişti.

İnternet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 81,8, kadınlarda yüzde 68,9 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 88,3'ü buldu. Bu oran geçen yıl yüzde 83,8 olarak kaydedilmişti.

- Genişbant internet erişimi arttı

Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 87,9'a ulaştı. Buna göre, hanelerin yüzde 49,1'i sabit genişbant bağlantıyla (ADSL, kablolu internet, fiber gibi) internete erişim sağlarken, yüzde 86,9'u mobil geniş bandı kullandı. Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı geçen yıl yüzde 82,5 olmuştu.

Kişisel amaçla kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için Nisan 2018 ile Mart 2019 döneminde internet kullanan bireylerin 16-74 yaş grubundaki oranı yüzde 51,2 olarak kayıtlara geçti. Bu oran bir önceki dönemde yüzde 45,6 olarak belirlenmişti. Kullanım amaçları arasında "kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme" yüzde 45,8 ile ilk sırayı aldı.

- İnternetten alışveriş yaygınlaşıyor

İnternetten kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı geçen yılın nisan ayı ile bu yılın mart ayı arasında yüzde 34,1 oldu. Bu oran bir önceki dönem yüzde 29,3 seviyesinde kaydedilmişti.

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 38,3 olarak gerçekleşirken, kadınlarda yüzde 29,9 oldu. Bu oranlar bir önceki dönemlerde sırasıyla yüzde 33,6 ve yüzde 25 olarak gözlenmişti.

Söz konusu 12 aylık dönemde internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 67,2'si giyim ve spor malzemesi, yüzde 31,7'si seyahatle ilgili diğer faaliyetleri (seyahat bileti, araç kiralama ve benzeri) satın aldı. Aynı dönemde bireylerin yüzde 27,4'ü gıda maddeleri veya günlük gereksinimler, yüzde 26,9'u ev eşyası (tüketici elektroniği hariç), yüzde 20,3'ü elektronik araçlar ve yüzde 20,2'si kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) alımı yaptı.

Giyim ve spor malzemeleri erkekler tarafından yüzde 57,2, kadınlar tarafından yüzde 79,6 ile internet üzerinden en çok satın alınan ürün grubu oldu. Aynı dönemde erkeklerde seyahat ile ilgili diğer faaliyetler yüzde 37,7 ile ikinci sırayı alırken bunu yüzde 30,2 ile elektronik araçlar takip etti. Kadınlarda ise giyim ve spor malzemelerini yüzde 29,5 ile gıda maddeleri ve günlük gereksinimler, yüzde 24,2 ile seyahate ilişkin diğer faaliyetler takip etti.
Anadolu Ajansı
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