Acun Ilıcalı'dan Ahmet Hakan'a Jüri teklifi
Acun Ilıcalı ve Ahmet Hakan, İstanbul'da buluştu, Orkun Ün bu buluşmada yaşananları "8'de Bugün" izleyicisine aktardı.
|27 Ağustos 2019 14:57
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Ahmet Hakan'ı nerede görmek istersiniz sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı, Hakan'ı Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri olarak görmek istediğini ifade etti ve şunları söyledi: Çok net jüri olur. Yetenek Sizsiniz jürisine al 1. sıraya onu koy, çünkü tasviri çok kuvvetli hem yazarken hem sözlü de yapabiliyor. MasterChef'te aşçı olması gerekiyor.
ACUN ILICALI'DAN AHMET HAKAN'A TAVSİYE
Tavsiye olarak söyleyeyim. Kendisinin dışında, benim tarzımdaki konuşmaların içinde olduğu programlarda da bir sac ayağı çok güzel olur. Kendi uzmanlık alanındaki programlar zevkle izleniyor o ayrı ama öteki konularda da görüşlerinin etkili olacağını düşünüyorum.
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