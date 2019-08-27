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Hakem Kurulu, toplu sözleşme kararını yazmaya başladı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 5. dönem toplu sözleşmede, kararını yazmaya başladı
 27 Ağustos 2019 15:09
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Hakem Kurulu, toplu sözleşme kararını yazmaya başladı

24 Ağustos'ta ilk toplantısı yapan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, hafta sonunda tarafları dinlemiş bugün de oransal zamma dair konuları müzakere etmeye başlamıştı.

Hakem Kurulu bugün saat 15:00'ten itibaren, hem genel toplu sözleşme hem de 11 hizmet kolundaki hizmet kolu toplu sözleşme metnini yazmaya başladı.

Sayıştay binasında çalışmalarına devam eden Hakem Kurulunun, kararını, yarın açıklaması bekleniyor.

Hakem Kurulu, emre göre mi yoksa vicdanına göre mi karar verecek? Memur ve emeklinin gözü Hakem Kurulunda
Memurlar.Net - Özel

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