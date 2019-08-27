1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gaziantep'teki bıçaklı kavgada 7 kişi tutuklandı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan, bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı
 27 Ağustos 2019 15:17
Yazdır
Gaziantep'teki bıçaklı kavgada 7 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Ağustos'ta Özdemir Caddesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şahinbey ilçesinde 25 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kadına şiddet bu defa kadından geldi
27 Ağustos 2019 17:07		 CHP Akçadağ İlçe Başkanına silahla saldıran zanlı tutuklandı
27 Ağustos 2019 16:57
Karabük'te feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
27 Ağustos 2019 16:23		 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı
27 Ağustos 2019 15:41
Birliğinde intihar eden uzman çavuş toprağa verildi
27 Ağustos 2019 15:31		 AB'ye kaçak girmeye çalışan 5 kişilik Türk aile yakalandı
27 Ağustos 2019 15:07
Bursa'da silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
27 Ağustos 2019 14:33		 Eşini eşarpla boğarak öldüren koca polise teslim oldu
27 Ağustos 2019 13:42
Küçük Hiranur'u yaralayan silahın öldürücü olup olmadığı tespit edilemedi
27 Ağustos 2019 13:24		 Kulak şikayetiyle doktora gitti, kulağından çıkanlar şok ediciydi
27 Ağustos 2019 12:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:07 - Kadına şiddet bu defa kadından geldi17:02 - Dolar günü 5,80 TL'den tamamladı16:59 - İstanbul'da okul servislerine yapılacak zam belli oldu16:57 - CHP Akçadağ İlçe Başkanına silahla saldıran zanlı tutuklandı16:55 - Rusya'dan 'Türk astronot' teklifi16:46 - Diyarbakır'da bir muhtarın mazbatasına iptal16:43 - FETÖ'den tutuklu eski astsubaya tahliye16:38 - Kılıçdaroğlu: Erdoğan benimle kavga edecekse televizyona çıkalım16:30 - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin yapımı sürüyor16:28 - FETÖ'nün Artvin bölgesi sorumlusu gözaltında
16:25 - Ortaokulda yabancı uyruklu İngilizce öğretmeniyle konuşma pratiği16:23 - Karabük'te feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı16:19 - PISA Direktörü'nden öğrencilere: Formül bilmenize gerek yok16:15 - Trafikte satırlı tehdide para cezası16:00 - Öğrenci velisini silahla yaralayan öğretmen yakalandı15:55 - Ak Partili Ünal: İnanmış yüreklerle yol yürünür15:54 - Mehmet Ali Şahin: Güvenli bölge kurup, Suriyelileri yerleştireceğiz15:41 - 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Kayyum da, HDP'li Ahmet Türk'ün harcamalarını yayınladı
1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?
Memur ve emeklinin gözü Hakem Kurulunda
Erdoğan o ilin 'Ömer'ini istiyor
Hakem Kurulu, emre göre mi yoksa vicdanına göre mi karar verecek?
Hakem Kurulu, toplu sözleşme kararını yazmaya başladı
'Kayyımlardan hediye almadım, itibar suikasti yapıyorlar'
Benzin'den sonra otogaza da zam geldi
AK Parti'ye kanaat önderi takviyesi
Başkent'te 'halk ekmek' yerine 'halk market'ler geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iki lafın belini kırmak 1
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 3
reklamlardaki hoşa giden müzikler 1
dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum 4
gül döktüm yollarına 2
yaşlanmayı kabullenmemek 2
günaydın sözlük 2
deli mi ne 1
kanepede uyanmak 1
kırkağaç 1
SON İLANLAR
Rize Çayeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turizm 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam