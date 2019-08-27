Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Gaziantep'teki bıçaklı kavgada 7 kişi tutuklandı
Gaziantep'te iki grup arasında çıkan, bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı
|27 Ağustos 2019 15:17
|Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Ağustos'ta Özdemir Caddesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şahinbey ilçesinde 25 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kadına şiddet bu defa kadından geldi
27 Ağustos 2019 17:07
|CHP Akçadağ İlçe Başkanına silahla saldıran zanlı tutuklandı
27 Ağustos 2019 16:57
|Karabük'te feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
27 Ağustos 2019 16:23
|16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı
27 Ağustos 2019 15:41
|Birliğinde intihar eden uzman çavuş toprağa verildi
27 Ağustos 2019 15:31
|AB'ye kaçak girmeye çalışan 5 kişilik Türk aile yakalandı
27 Ağustos 2019 15:07
|Bursa'da silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
27 Ağustos 2019 14:33
|Eşini eşarpla boğarak öldüren koca polise teslim oldu
27 Ağustos 2019 13:42
|Küçük Hiranur'u yaralayan silahın öldürücü olup olmadığı tespit edilemedi
27 Ağustos 2019 13:24
|Kulak şikayetiyle doktora gitti, kulağından çıkanlar şok ediciydi
27 Ağustos 2019 12:56