Eski Bakan Işık, 21 bin liralık hediye iddiasını yalanladı
Milli Savunma eski Bakanı Fikri Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden 21 bin liralık hediye aldığı iddiasını yalanladı
|27 Ağustos 2019 15:24
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Milli Savunma eski Bakanı Fikri Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden 21 bin liralık hediye aldığı iddiasını yalanladı.
Fikri Işık'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama
Milli Savunma Bakanlığım döneminde Mardin Valiliği/Büyükşehir Belediyesinden 21 bin lira değerinde hediye aldığım iddiası kesinlikle YALAN ve İftiradır.
İlgililerin gerekli açıklamayı en kısa zamanda yapmasını bekliyorum.
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