16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı
|27 Ağustos 2019 15:41
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Olay, Terme ilçesinin Çangallar Haydarağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Zerda Toprak, Kurban Bayramı'nın birinci günü sokak ortasında annesi darp edilerek zorla bir araca bindirilip kaçırıldı. Toprak ailesi, kızlarının bulunması için Terme Cumhuriyet Savcılığına ve jandarmaya şikayette bulundu.
Baba Hayati ve anne Aysel Toprak, kızlarının yüzde 25 zeka özürlü olduğunu ve hayatından endişe ettiklerini belirterek bulunmasını istediler. Kızının kendi yanında kaçırıldığı söyleyen anne Aysel Toprak, "Maddi durumumuz yerinde olmadığı için kızım ve akrabam ile kurban kesenlerden et toplamaya giderken kızım yanımda 6 kişi tarafından zorla araca bindirip kaçırıldı. Kızı kaçıranlara direnince beni ve akrabam olan kadını da darp ettiler. Kızımın bulunmasını istiyorum" dedi.
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