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Ak Partili Ünal: İnanmış yüreklerle yol yürünür

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: S-400'lerden dolayı Türkiye'ye yaptırım yapacaklarmış. Halk Bankasından dolayı Türkiye'ye 11 milyar ceza kesilecekmiş. Niye inananlarla yol yürünür biliyor musunuz? İşte bu yalanlara itibar etmediği için inanmış yüreklerle yol yürünür
 27 Ağustos 2019 15:55
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Ak Partili Ünal: İnanmış yüreklerle yol yürünür

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Türkiye'ye yaptırım yapılacakmış" yalanlarına itibar edilmemesini isteyerek, "Niye inananlarla yol yürünür biliyor musunuz? İşte bu yalanlara itibar etmediği için inanmış yüreklerle yol yürünür. Bunlara itibar edip, bunları alıp, duyup, dinleyip dile getirenler de yol yürünmez." dedi.

Ünal, partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığınca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlediği İl Danışma Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, uzun bir maratonun ardından Kahramanmaraş'taki vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

Tekrar tekrar hatırlanması gereken konuların olduğunu dile getiren Ünal, İslam dininin gafleti yasakladığını belirtti.

Ünal, bazı grupların yalan söylemeye ve milletin öz güvenine saldırmaya devam ettiğini ve bunlara itibar edilmemesini isteyerek, şöyle konuştu:

"Bu saldırılar karşısında bakıyorum bazı arkadaşlarımız, 'Ya çok kötü şu olacakmış, bu olacakmış, temmuzda ekonomi çok kötü olacakmış.' 23 Haziran'dan önce yüzlerce kişiden duydum. S-400'lerden dolayı Türkiye'ye yaptırım yapacaklarmış, Halk Bankasından dolayı Türkiye'ye 11 milyar ceza kesilecekmiş. Niye inananlarla yol yürünür biliyor musunuz? İşte bu yalanlara itibar etmediği için inanmış yüreklerle yol yürünür. Bunlara itibar edip, bunları alıp, duyup, dinleyip dile getirenlerle yol yürünmez, inanlarla yol yürünür."

Ünal, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana bütün fırtınaları, engelleri tek tek aştığına dikkat çekerek, FETÖ'cülerin inlerine girildiğini hatırlattı.

Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"17-25 Aralık'tan sonra Cumhurbaşkanımız 'inlerine gireceğiz inlerine' dediğinde birileri gülüyordu. Kandil'e, FETÖ'nün inine, DEAŞ'a ve DHKPC'ye ve bunların bütün ağa babalarına Türkiye meydan okudu ve bunları alt etti mi, etti. Peki bundan sonra Türkiye'nin yolu açık mı, açık, karamsar olmanızı gerektiren bir şey var mı?"

Türkiye'nin 15 Temmuz cehenneminden çıktığını vurgulayan Mahir Ünal, "15 Temmuz'un arkasından bir terör koridoru oluşturup, 15 Temmuz'da yapamadıklarını Irak ve Suriye üzerinden oluşturacakları terör koridoruyla Türkiye'yi çembere almak istediler. 15 Temmuz'dan daha yeni çıkmış Türkiye bir hançerle keser gibi Fırat Kalkanı ile o terör koridorunu ortadan ikiye kesti. Zeytin Dalı Harekatı ile darmadağın etti mi, etti. İçerideki yalancılar, 'Afrin orada sizin için bataklık olur' dediler mi, dediler ama ne yaptık? Nasıl kaçıştıklarını gördük, arkalarına bile bakmadan kaçtılar." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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