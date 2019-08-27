1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PISA Direktörü'nden öğrencilere: Formül bilmenize gerek yok

PISA Direktörü Andreas Schleicher: Algoritmaları yapmamıza gerek yok bunlar zaten yapılıyor, biyoloji ya da kimyada birçok bilgiler, formüller bilmemize gerek yok. Aslında bizim bilimsel olarak düşünme yaklaşımını veya deney yapabilmeyi bilmemiz lazım
 27 Ağustos 2019 16:19
Yazdır
PISA Direktörü'nden öğrencilere: Formül bilmenize gerek yok

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Direktörü Andreas Schleicher, "Algoritmaları yapmamıza gerek yok bunlar zaten yapılıyor, biyoloji ya da kimyada birçok bilgiler, formüller bilmemize gerek yok. Aslında bizim bilimsel olarak düşünme yaklaşımını veya deney yapabilmeyi bilmemiz lazım." dedi.

PISA Direktörü Andreas Schleicher, Bahçeşehir Üniversitesi'nde (BAU) "Dünya Okulu: 21.Yüzyılın Okul Sistemi Nasıl Kurgulanmalı" adlı kitabı ile ilgili bilgi vererek bugün ve gelecek yüzyılda eğitime dair anekdotlar paylaştı.

Eğitim sisteminde genç insanlara yeteri kadar sorgulama konusunda yardımcı olunmadığını söyleyen Schleicher, "Onları yeniliklere açık olmasını öğretemiyoruz. Aslında nasıl öğreteceğimizi biliyoruz ama zaman geçtiğinde bizim de yeniden öğrenmeyi bilmemiz gerekiyor. İnsanlar kendi hayatları boyunca okula koyuyoruz sonra mezun oluyorlar ve kendi başının çaresine bakmak zorunda kalıyorlar. Ama artık işler bu şekilde yürümüyor. O yüzden yaşam boyunca bir öğrenci olmamız lazım. Başarı artı sadece öğrenmeyle ve öğretmeyle ilgili değildir. Başarı aynı zaman kendimize yaraşır bir pusula bulmakta ve kendimizi yönetecek bir navigasyon sistemi bulmaktır." ifadelerini kullandı.

PISA testlerinde yüzde 10'a giren öğrenciler hakkında bilgi veren Schleicher, "Yüzde 10'una baktığımızda, Çin Şangay'da olan dezavantajlı çocukların, yani çok zor koşullarda yetişen çocuklar olduğunu görüyoruz. Onlar PISA testlerinde yüzde 10 olarak, en zengin Amerikalı çocuklardan daha büyük başarı sağladılar. Demek ki buradaki fakirlik insanın kaderi değil. Buradaki en zorlu sınıf şartlarında öğretmenler öğrencilere mükemmel bir eğitim verebilir. İşte gücümüz burada. Fakirlikle eğitimin doğrudan bağlantılı olduğu doğru değil." diye konuştu.

Türkiye'deki öğrencilerin zorlandığı noktalar hakkında açıklamalarda bulunan Schleicher, şunları söyledi:

"Türk öğrenciler farklı çalışma alanlarından bilgileri bir araya getirip bağlantı kurarken zorluk yaşıyorlar. Bildiklerinden çıkarımlar yaparken, yargılara ulaşırken zorlanıyorlar. Türkiye'de bilgi iyi bir şekilde üretildiğinde sistem işe yarıyor ancak sadece gittiği yönü değiştirmesi lazım. 2023'te de Türkiye buraya doğru gitmek istiyor. Öğrencilerin üzerine artık bilgi tekrarı vurgulamak yerine bütünsel bir yaklaşıma gitmek istiyor. Vurguladığım nokta, biraz daha yarının dünyasında önemli olan konulara değinilmiyor. Algoritmaları yapmamıza gerek yok bunlar zaten yapılıyor, biyoloji ya da kimyada birçok bilgiler, formüller bilmemize gerek yok. Aslında bizim bilimsel olarak düşünme yaklaşımını veya deney yapabilmeyi bilmemiz lazım. Bu tip sistemler bizim için önemli."

- "Sizin bakanınız da benim yapacağım şeyleri yaptı"

Schleicher'ı dinlemeye gelen katılımcılardan birinin "Türkiye'de Milli Eğitim Bakanı olsaydınız ne yapardınız?" sorusuna yanıt veren Schleicher, "Bence sizin bakanınız da benim yapacağım şeyleri yaptı. Eğitimin nereye gittiği konusunda çok net kanıları var. 2023 vizyonuna baktığınızda yapması gereken birçok şeyi yapıyor. Bütünsel yaklaşımı ele alıyor. Önceki yılları da göz önünde bulunduruyor. Aynı zamanda şunu da yapmak lazım; o vizyonu gerçekleştirmek için zorlamamız lazım." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki öğretmenlerin aldığı eğitimlerle ilgili de konuşan Schleicher, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin kendi kapasitesini eğitim konusunda geliştirmesinden gerçekten etkileniyorum. Son 20 yıla baktığımızda Türkiye öğretmen sayısını artırdı. Bu, sistemin başarı göstergelerinden biri olabilir. Öğretmenler sadece üniversitelerde vakit geçirmiyorlar aynı zamanda akıl hocalarıyla vakit geçiriyorlar. Üniversitede bir profesörden de öğrenebilirsiniz ama en iyi öğretmenlerden de bir şeyler öğrenebilirsiniz. Kaliteye baktığımızda bizim yaptığımız anketlere göre, Türkiye'de öğretmenler iş arkadaşlarıyla az vakit geçiriyorlar. Kendi akıl hocalarıyla, koçlarıyla daha az vakit geçiriyorlar. Bence gerçekten muhteşem öğrenciler var ama bunlar sınıfın 4 duvarı arasında kalıyor. Fikirleri sınıfa getiriyoruz ve iyi fikirleri sınıfın dışına çıkaramıyoruz. Muhteşem öğretmenler var ve diğer öğretmenleri de geliştirmesi gerekiyor, bu benim önerim olabilir."

BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Andreas Schleicher'ın kitabının Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları üzerinden çıkardıklarını duyurdu. Türkiye'nin eğitim konusundaki hedeflerine ilerlediğini vurgulayan Karadeniz, "Ülkemizin eğitim 2023 vizyonunda gitmek istediği çok önemli bir yol haritası var. 2030, 2050 hedeflerimiz var. Tüm bu hedeflere ulaşmak için yolumuzun kaliteli eğitim olduğunun çok farkındayız. Aynı zamanda bir ülkenin eğitim sisteminin tasarımında sadece o ülkenin değil, dünyada global anlamda elde edilen bilginin, deneyimin de paylaşılması gerektiğini, var olanın transfer değil, kendimize özgün çözümler bulmamız gerektiğinin de farkındayız." dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrenci velisini silahla yaralayan öğretmen yakalandı
27 Ağustos 2019 16:00		 'Oyuncak ve kalemde CE'ye, defterde TSE'ye bakın'
27 Ağustos 2019 14:03
Yalova Üniversitesinin 3 projesine MARKA desteği
26 Ağustos 2019 23:17		 Üniversitelerde 7 milyon 740 bin kişi öğrenim görüyor
26 Ağustos 2019 21:13
Yerleşemeyen öğrencilerin umudu: Boş kontenjan
26 Ağustos 2019 20:53		 40 kişinin alınacağı okul için 867 başvuru yapıldı
24 Ağustos 2019 15:31
35 haneli mahalleden 25 doktor çıktı
24 Ağustos 2019 12:52		 Arabuluculuk sınavına rekor başvuru
24 Ağustos 2019 11:03
YKS ek yerleştirme kılavuzu 3 Eylül'de açıklanacak
23 Ağustos 2019 17:28		 'Öğretmenden habersiz alış-veriş yapmayın'
23 Ağustos 2019 14:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:07 - Kadına şiddet bu defa kadından geldi17:02 - Dolar günü 5,80 TL'den tamamladı16:59 - İstanbul'da okul servislerine yapılacak zam belli oldu16:57 - CHP Akçadağ İlçe Başkanına silahla saldıran zanlı tutuklandı16:55 - Rusya'dan 'Türk astronot' teklifi16:46 - Diyarbakır'da bir muhtarın mazbatasına iptal16:43 - FETÖ'den tutuklu eski astsubaya tahliye16:38 - Kılıçdaroğlu: Erdoğan benimle kavga edecekse televizyona çıkalım16:30 - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin yapımı sürüyor16:28 - FETÖ'nün Artvin bölgesi sorumlusu gözaltında
16:25 - Ortaokulda yabancı uyruklu İngilizce öğretmeniyle konuşma pratiği16:23 - Karabük'te feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı16:19 - PISA Direktörü'nden öğrencilere: Formül bilmenize gerek yok16:15 - Trafikte satırlı tehdide para cezası16:00 - Öğrenci velisini silahla yaralayan öğretmen yakalandı15:55 - Ak Partili Ünal: İnanmış yüreklerle yol yürünür15:54 - Mehmet Ali Şahin: Güvenli bölge kurup, Suriyelileri yerleştireceğiz15:41 - 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Kayyum da, HDP'li Ahmet Türk'ün harcamalarını yayınladı
1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?
Memur ve emeklinin gözü Hakem Kurulunda
Erdoğan o ilin 'Ömer'ini istiyor
Hakem Kurulu, emre göre mi yoksa vicdanına göre mi karar verecek?
Hakem Kurulu, toplu sözleşme kararını yazmaya başladı
'Kayyımlardan hediye almadım, itibar suikasti yapıyorlar'
Benzin'den sonra otogaza da zam geldi
AK Parti'ye kanaat önderi takviyesi
Başkent'te 'halk ekmek' yerine 'halk market'ler geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günaydın sözlük 2
pes etmek yok 2
Kapı önü muhabbeti 1
İyi geceler sözlük 1
neyzen tevfik 2
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 2
ikinci bahar 1
yeni şarkı üretilememesi 3
gül döktüm yollarına 2
dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum 4
SON İLANLAR
Rize Çayeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turizm 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam