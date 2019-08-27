1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karabük'te feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
 27 Ağustos 2019 16:23
Yazdır
Karabük'te feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

İddiaya göre, Karabük istikametinden Yenice istikametine giden Erdal Korkmaz idaresindeki 67 LP 851 plakalı araç, karşı istikametten gelen Erol Şen idaresindeki 06 BJL 755 plakalı araçla çarpıştı. Bu sırada yine aynı istikamette seyir eden Fuat Kurnalı, 67 NN 507 plakalı aracıyla kazadan kaçmak için direksiyonu kırınca yol kenarına savruldu. Kazada sürücü Erdal Korkmaz olay yerinde, yanında bulunan Hasan Korkmaz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan Sevim Korkmaz ve Hanife Çınar yaralandı.

Diğer aracın sürücüsü Fuat Kurnalı ile araçta bulunan Nebahat Kurnalı ve Nisanur Kurnalı da hafif yaralandı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Erol Şen kazadan yara almadan kurtulurken, Şen'in kullandığı araçta bulunan Meryem ve Yusuf Kırış hafif yaralandı. Olay yerine ambulans, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahalede bulunurken, AFAD ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları çıkarttı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Erdal Korkmaz'ın cenazesi ise Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hanife Çınar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kadına şiddet bu defa kadından geldi
27 Ağustos 2019 17:07		 CHP Akçadağ İlçe Başkanına silahla saldıran zanlı tutuklandı
27 Ağustos 2019 16:57
16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı
27 Ağustos 2019 15:41		 Birliğinde intihar eden uzman çavuş toprağa verildi
27 Ağustos 2019 15:31
Gaziantep'teki bıçaklı kavgada 7 kişi tutuklandı
27 Ağustos 2019 15:17		 AB'ye kaçak girmeye çalışan 5 kişilik Türk aile yakalandı
27 Ağustos 2019 15:07
Bursa'da silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
27 Ağustos 2019 14:33		 Eşini eşarpla boğarak öldüren koca polise teslim oldu
27 Ağustos 2019 13:42
Küçük Hiranur'u yaralayan silahın öldürücü olup olmadığı tespit edilemedi
27 Ağustos 2019 13:24		 Kulak şikayetiyle doktora gitti, kulağından çıkanlar şok ediciydi
27 Ağustos 2019 12:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:02 - Dolar günü 5,80 TL'den tamamladı16:59 - İstanbul'da okul servislerine yapılacak zam belli oldu16:57 - CHP Akçadağ İlçe Başkanına silahla saldıran zanlı tutuklandı16:55 - Rusya'dan 'Türk astronot' teklifi16:46 - Diyarbakır'da bir muhtarın mazbatasına iptal16:43 - FETÖ'den tutuklu eski astsubaya tahliye16:38 - Kılıçdaroğlu: Erdoğan benimle kavga edecekse televizyona çıkalım16:30 - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin yapımı sürüyor16:28 - FETÖ'nün Artvin bölgesi sorumlusu gözaltında16:25 - Ortaokulda yabancı uyruklu İngilizce öğretmeniyle konuşma pratiği
16:23 - Karabük'te feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı16:19 - PISA Direktörü'nden öğrencilere: Formül bilmenize gerek yok16:15 - Trafikte satırlı tehdide para cezası16:00 - Öğrenci velisini silahla yaralayan öğretmen yakalandı15:55 - Ak Partili Ünal: İnanmış yüreklerle yol yürünür15:54 - Mehmet Ali Şahin: Güvenli bölge kurup, Suriyelileri yerleştireceğiz15:41 - 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı15:37 - 'İstanbul Finans Merkezi'nin bitiş tarihi açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Kayyum da, HDP'li Ahmet Türk'ün harcamalarını yayınladı
1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?
Memur ve emeklinin gözü Hakem Kurulunda
Erdoğan o ilin 'Ömer'ini istiyor
Hakem Kurulu, emre göre mi yoksa vicdanına göre mi karar verecek?
Hakem Kurulu, toplu sözleşme kararını yazmaya başladı
'Kayyımlardan hediye almadım, itibar suikasti yapıyorlar'
Benzin'den sonra otogaza da zam geldi
AK Parti'ye kanaat önderi takviyesi
Başkent'te 'halk ekmek' yerine 'halk market'ler geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 1
çaylak muamelesi görmek 2
sinir bozucu insan 1
Kapı önü muhabbeti 1
yaşıyoruz ve öğreniyoruz 1
portakalcicegi2017 1
yaşlanmayı kabullenmemek 2
tembellik etmek 3
inşaat sektörünün çökmeye başlaması 5
kırkağaç 1
SON İLANLAR
Rize Çayeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turizm 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam