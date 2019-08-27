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Ortaokulda yabancı uyruklu İngilizce öğretmeniyle konuşma pratiği

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 80. Yıl Ortaokulu ve Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek Ortaokulu'nda 5. sınıflarda haftada 18 ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılacak. İlk etapta 11 saat İngilizce eğitimi alacak öğrenciler, 1 ders saatinde de yabancı uyruklu İngilizce öğretmeniyle konuşma pratiği yapacak
 27 Ağustos 2019 16:25
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Ortaokulda yabancı uyruklu İngilizce öğretmeniyle konuşma pratiği

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iki ortaokulda İngilizce ağırlıklı eğitimi hayata geçirecek. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminde başlayacak uygulama doğrultusunda fizibilite çalışmalarını tamamlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu projeyi 80. Yıl Ortaokulu ve Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek Ortaokulu'nda başlatacak.

Yabancı dilin önemi

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, günümüzde yabancı dil eğitiminin öneminin arttığını belirterek, "En az bir yabancı dil bilgisi, bireylerin mutlaka sahip olması gereken beceriler arasında yer almıştır. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı itibariyle ilçemiz Lüleburgaz 80. Yıl Ortaokulu ve Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek Ortaokulunda 5. sınıflarında 'Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Uygulaması'na' geçilecektir" dedi.

İlk aşamada 11 saat İngilizce

Çetin, uygulamanın başlayacağı iki okulun 5. sınıflarında Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ile en az 4 saat seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla haftada 18 ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapacağını söyledi. Çetin, "İlk etapta bu iki okulumuzda haftada 11 ders saati İngilizce dersi yapılacak. Ayrıca bu uygulamayı yapacak okullarda öğrencilerin düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulu'nca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenleri kurulunca hazırlanan öğretim programları da uygulanabilecektir" şeklinde konuştu.

Yabancı öğretmenle pratik imkanı

Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yabancı dil öğreniminin okullarımızda daha etkin hale getirilmesine ve yabancı dil eğitiminin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Öğrencilerimiz haftada bir ders saati yabancı uyruklu İngilizce öğretmenlerin katılımıyla pratik yapma imkanı da bulacaklar. Pilot uygulama olarak başlayacağımız bu programları 2020-2021 eğitim öğretim yılında velilerimizin talepleri doğrultusunda ilçemizin diğer okullarında da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz."
İhlas Haber Ajansı
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