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Kılıçdaroğlu: Erdoğan benimle kavga edecekse televizyona çıkalım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Ben bu ülkede huzur istiyorum. Bu ülkede herkesin rahat yaşayabileceği bir hayat istiyorum. Kavga istemiyorum. Siyasette de kavga istemiyorum. Benimle kavga edecekse ağız dalaşına gerek yok. Çıkar beni bir televizyon kanalına. Dünya kadar televizyon kanalı var. O bana soru sorar. Ben de ona cevap veririm. Ama benim de ona soru sorma hakkım olmalı. Kendisi duyar inşallah bunları
 27 Ağustos 2019 16:38
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Kılıçdaroğlu: Erdoğan benimle kavga edecekse televizyona çıkalım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile Kabakoz Köyü'nde ziyaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu bu sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması oldu 'Aziz İstanbul'u terör yandaşlarına peşkeş çekmeyeceğiz, buna mani olacağız' şeklinde. Kayyum tartışmaları sürerken kayyum göndermesi olarak da değerlendirildi" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "O hiç meraklanmasın. Biz sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi de teröre teslim etmeyeceğiz" dedi.

"Bunun bir kayyum göndermesi olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna ise Kemal Kılıçdaroğlu, "Onu ona sorun" diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Beni de eleştiriyor. Niye beni eleştiriyor. Cesareti varsa onun istediği televizyon kanalına çıkarız, oturur tartışırız. Niye kapalı kapılar ardında, meydanlarda beni eleştiriyor. Kendisinin cesareti yok mu? Eleştirebiliyor ama benimle aynı televizyon kanalına çıkmaya cesaret edemiyor? Niçin? Vatandaşıma soruyorum. Özellikle de AK Partili kardeşlerime soruyorum. Ben bu ülkede huzur istiyorum. Bu ülkede herkesin rahat yaşayabileceği bir hayat istiyorum. Kavga istemiyorum. Siyasette de kavga istemiyorum. Benimle kavga edecekse ağız dalaşına gerek yok. Çıkar beni bir televizyon kanalına. Dünya kadar televizyon kanalı var. O bana soru sorar. Ben de ona cevap veririm. Ama benim de ona soru sorma hakkım olmalı. Kendisi duyar inşallah bunları" diye konuştu.
DHA
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