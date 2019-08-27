Diyarbakır'da bir muhtarın mazbatasına iptal
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir muhtarın mazbatası iptal edildi
|27 Ağustos 2019 16:46
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Alınan bilgiye göre, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Ergani ilçesinin Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Hamit Bıçak'ın mazbatası, hakkında kesinleşmiş 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası olması nedeniyle iptal edildi.
YSK, boşalan mahalle muhtarlığı için 7 Haziran 2020'de seçim yapılması kararı verdi.
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