Dolar günü 5,80 TL'den tamamladı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|27 Ağustos 2019 17:02
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7950
|5,7960
|5,8070
|5,8080
|Avro
|6,4440
|6,4450
|6,4510
|6,4520
|Sterlin
|7,0570
|7,0930
|7,1190
|7,1550
|İsviçre Frangı
|5,9020
|5,9320
|5,8950
|5,9250
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7600
|5,8200
|5,7750
|5,8350
|Avro
|6,3900
|6,4600
|6,4050
|6,4750
|Sterlin
|6,9730
|7,1490
|7,0350
|7,2020
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