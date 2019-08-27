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Kadına şiddet bu defa kadından geldi
Adıyaman'da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen kadın, elindeki bıçakla markette bulunan genç kadını kolundan bıçakladı
|27 Ağustos 2019 17:07
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Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı DSİ kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen kadın, elindeki meyve bıçağı ile markette bulunan G.A. isimli genç kadını sağ kolundan bıçakladı. Kadının kolunda derin bir kesik açan kadın olay yerinden hızla kaçarken, kolundan yaralanan G.A. ise olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İş yeri çalışanları ve polis ekiplerince olay yeri yakınlarında yakalanan şüpheli kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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