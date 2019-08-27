Sivas'a 100 milyon liralık prestijli proje

Sivas Belediyesi tarafından çalışmaları sürdürülen 100 milyon lira maliyetli Kale Projesi, kente değer katacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, projenin şantiyesinde incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ulu Cami ve Gök Medrese'yi bütünleştirecek proje kapsamında bir yandan arkeolojik kazıların devam ettiğini belirten Bilgin, kütüphane, arasta, bedesten ve yemek evinin inşaat çalışmalarının da hız kazandığını aktardı.

Konak mimarisi şeklinde inşa edilecek yapılarla bir Sivas mahallesi oluşturulacağını belirten Bilgin, projenin şehrin turizmine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Proje çerçevesinde müştemilatlarla birlikte toplamda 102 binanın inşa edileceğine dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

"Çalışmalar planlanan şekilde devam ediyor. İlk etapta ihale edilen alan, projenin yüzde 25'lik bölümünü kapsıyor. Bu sene yapacağımız ek ihaleler ile yüzde 35'lik bölüm ihale edilmiş olacak. Maliyeti 100 milyon lirayı bulacak bir proje. Gök Medrese ve Ulu Cami'yi Kale Projemizle bütünleştirmiş olacağız. Sivas'a tarihi ve kültürel manada büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Mevcut haliyle ülkemizin en güzel meydanlarından biri olan Sivas kent meydanımızı Kale Projemizle bütünleştirerek dünyanın sayılı meydanlarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Tüm hemşehrilerimiz bu projeyle gurur duyacak. Amacımız hem ecdat yadigarı eserlerimize sahip çıkmak hem de daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak."

- "Sivas farklı bir segmente geçecek"

Bilgin, projeleri birbiriyle entegre düşündüklerine işaret ederek, "Önümüzdeki yıl yüksek hızlı trenin şehrimize gelmesiyle Sivas farklı bir segmente geçecek. Ankara, İstanbul, Konya gibi şehirlere 2,5 ila 5 saat arasında kısa zaman zarfında ulaşmak mümkün olacak. Dışarıdan gelecek hemşehrilerimiz ve dış turizmin etkisiyle bu projenin önemi daha çok ortaya çıkacak. 2020-2021 yıllarında projemiz ete kemiğe bürünmüş olacak." ifadelerini kullandı.