Sabancı Holding, en büyük şirketini sattı
|27 Ağustos 2019 17:22
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Sabancı Holding, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'deki hisselerinin tamamını 69,5 milyon liraya Sürmegöz Tekstil Yatırım AŞ'ye sattığını duyurdu.
Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirket iştiraklerinden Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'de sahip oldukları sermayesinin yüzde 57,88'ini temsil eden 16 milyon 878 bin 507 TL nominal değerli hisselerin tamamının Sürmegöz Tekstil Yatırım AŞ'ye satışına ilişkin hisse devir anlaşmasının bugün imzalandığı belirtildi.
Açıklamada,Sabancı Holding'in Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'de sahip olduğu yüzde 57,88 hisselerin devri bedelinin 69 milyon 458 bin 876,54 lira olduğu bildirildi.
Hisse devir bedelinin pazarlık usulüyle belirlendiği ifade edilen açıklamada, hisse senetlerinin devrinin, ilgili mercilerden alınacak izinler sonrası gerçekleştirileceği kaydedildi.
Açıklamada, alıcı şirket ile Sabancı Holding arasında denetim ve sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki olmadığı vurgulandı.Sabancı Holding en büyük şirketini satıyor
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