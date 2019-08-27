1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Vakfımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel yoktur'

Ensar Vakfı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının iddia ettiği gibi vakfımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel bulunmamaktadır
 27 Ağustos 2019 17:59
Yazdır
'Vakfımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel yoktur'

Ensar Vakfı'ndan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptaline ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının iddia ettiği gibi vakfımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yıllar boyu sessizce, sinsice, şantaj, tehdit ve kumpasla, tüm rakip ve muhaliflerini sindirmek suretiyle, kendi hırs ve emellerine ulaşmak için her yolu meşru görerek ve göstererek, devletin kılcal damarlarına kadar nasıl sızdığını, uluslararası güçlerin nasıl oyuncağı haline geldiğini milletin, 17-25 Aralık yargı darbesi sürecinde dehşetle öğrendiği belirtildi.

Açıklamada, dini ve manevi değerlerin pervasızca çiğnendiği, milletin gençlerinin zihinlerinin nasıl karartıldığı, sadakaların nasıl çarçur edildiği, FETÖ tarafından kardeşlik, hak, hukuk ve yardımlaşma kavramlarının içlerinin nasıl da boşaltıldığı, dini değerlerin alaşağı edildiğinin açıkça görüldüğü vurgulandı.

"Vatana ihanet eden bu terör örgütünün oluşturduğu algı, iftira ve ithamların karanlığında üretilen sahte delillerle masum insanlara nasıl zulüm edildiği yargı darbesiyle ortaya çıktı. FETÖ, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıyla vatana ve millete alenen kastettiğini ve terör örgütü olduğunu açıkça ilan etti." ifadelerine yer verilen açıklamada, ülkenin yerli ve milli vakıflarına karşı amansız bir mücadele başlatılarak, algı süreçleri yönetilerek ve insanların gönül dünyalarında şüphe bırakarak güven duygularının istismar edildiği ve edilmeye de devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "FETÖ'nün ihanet sürecinden sonra öğrencilerin yurt ihtiyaçları ile ilgili mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda, bu vatana sahip çıkan yerli ve milli vakıflardan biri olarak bizler de öğrencilerin mağduriyetlerini giderebilmek adına bu evlerden ve yurtlardan çıkan öğrencilerimize sahip çıkabilmek adına yurtlar ile ilgili çalışmalar başlattık." bilgisi verildi.

Kanunlar çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile tahsis edilen binalardaki yurt işletmelerinin tamamen mevzuata ve kanunlara uygun olarak yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının iddia ettiği gibi vakfımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel bulunmamaktadır. Tahsis edilen 4 bina ve 2 gençlik merkezinde, İstanbul'daki yüzlerce üniversite öğrencimize güvenli ve huzurlu barınma hizmeti sağlanarak, eğitim ve öğretim hayatlarına destek verilmektedir. Bu protokol iptali ile yüzlerce gencimiz, bu çalışmalardan mahrum bırakılacaktır.

İBB'nin bugün yapmış olduğu basın açıklamasına göre, 'Ortak Hizmet Protokolü'nün tek taraflı olarak feshedildiği kamuoyuna duyurulmuştur. Bununla ilgili vakfımıza ulaşan bilgi ve belgeler çerçevesinde gerekli olan incelemeler yapılacak olup hukuki süreçler yürütülecektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ak Partili Jülide Sarıeroğlu'nun babası vefat etti
27 Ağustos 2019 18:14		 Veliler, çocuklarının eğitim yuvasını temizledi
27 Ağustos 2019 18:05
Rusya'dan 'Türk astronot' teklifi
27 Ağustos 2019 16:55		 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin yapımı sürüyor
27 Ağustos 2019 16:30
Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
27 Ağustos 2019 14:59		 Acun Ilıcalı'dan Ahmet Hakan'a Jüri teklifi
27 Ağustos 2019 14:57
İnternetten en çok bu ürünleri aldık
27 Ağustos 2019 14:55		 Atık yağ getirene sabun bedava
27 Ağustos 2019 14:49
Bursa BB'den 'zafer ruhu' videosu
27 Ağustos 2019 14:15		 İyimserler daha uzun yaşıyor
27 Ağustos 2019 14:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:57 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı18:45 - Bahçeli, klasik otomobille başkent sokaklarında18:36 - Otomobil okulun bahçesine girdi: 2 yaralı18:33 - 'Kıran' operasyonu kapsamında eroin ele geçirildi18:29 - Bursa Büyükşehir Belediye'sinden ilgi gören 'Zafer Ruhu' videosu18:25 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:22 - Öğrenci velisini silahla yaralayan öğretmen tutuklandı18:19 - Konya'da silahlı saldırı: Biri uzman onbaşı 2 ölü18:14 - Ak Partili Jülide Sarıeroğlu'nun babası vefat etti18:05 - Veliler, çocuklarının eğitim yuvasını temizledi
17:59 - 'Vakfımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel yoktur'17:54 - Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı17:48 - 'İdlib'de rejimin saldırıları kabul edilemez'17:42 - 15 ilde FETÖ operasyonunda 22 askere gözaltı17:37 - Kırklareli Valiliği'nden türk akım projesinde ağaç kesimi açıklaması17:31 - Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü17:22 - Sabancı Holding, en büyük şirketini sattı17:20 - Altında gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Kayyum da, HDP'li Ahmet Türk'ün harcamalarını yayınladı
1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?
Memur ve emeklinin gözü Hakem Kurulunda
Hakem Kurulu, emre göre mi yoksa vicdanına göre mi karar verecek?
Hakem Kurulu, toplu sözleşme kararını yazmaya başladı
Erdoğan o ilin 'Ömer'ini istiyor
'Kayyımlardan hediye almadım, itibar suikasti yapıyorlar'
Benzin'den sonra otogaza da zam geldi
AK Parti'ye kanaat önderi takviyesi
Başkent'te 'halk ekmek' yerine 'halk market'ler geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
egemen bağış'ın prag büyükelçisi olması 1
abd nin bizim dostumuz olması 3
kaldığı yerden devam etmek 3
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 1
Merhaba 1
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 3
günaydın sözlük 2
yaşlanmayı kabullenmemek 2
deli mi ne 1
ikinci bahar 1
SON İLANLAR
Merkez Bankası 25 Bilgisayar Mühendisi alacak
Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak
Rize Çayeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turizm 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam