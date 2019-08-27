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Veliler, çocuklarının eğitim yuvasını temizledi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan 4 Eylül İlkokulunun velileri, çocuklarının eğitim öğretim gördüğü sınıfları temizleyerek, örnek bir davranışa imza attı
 27 Ağustos 2019 18:05
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Veliler, çocuklarının eğitim yuvasını temizledi

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Hafize Keskin, öncülüğünde bir araya gelen veliler, yeni eğitim öğretim yılı öncesi çocuklarının eğitim yuvalarını temizledi. Kolları sıvayan veliler, okulun sınıf, salon ve merdivenlerini yıkadı. Velilerin temizlik çalışmasına okul müdürü Adem Çelik ve okul müdür yardımcısı Özer Uğurlu da katıldı. Okulu Aile Birliği Başkanı Hafize Keskin, "Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Okulumuzun eğitim ve öğretime her yönüyle hazır olması için okul aile birliği başkanı olarak öğrencilerimizin annelerini ulaştık. Müsait olanlar geldi. Okul müdür ve yardımcısı ile birlikte okulumuzun sınıflarını yıkadık. Sıraları, camları sildik, merdivenleri yıkadık. Okulumuz tertemiz oldu. Burada bizim çocuklarımız okuyacak" dedi.

"Duyarlı annelere teşekkür"

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu Müdürü Adem Çelik ise velilerin örnek çalışmalarından çok duygulandığını dile getirerek, ''Okulumuz aile birliği başkanımız okulun tamamının temizlemek istediklerini bildirdi. Biz de kabul ettik. Okul Aile Birliği Başkanımız Hafize Keskin ve anneler okulumuzu üç günde pırıl pırıl yaptılar. Annelerin çalışmalarına kendim ve müdür yardımcım Özer Uğurlu da katıldı. Sınıf ve diğer odaların tamamı 3 günde tertemiz oldu. Okulumuz eğitim ve öğretime hazır oldu. Çalışmalara katılan tüm annelere teşekkür ederim'' dedi.

İhlas Haber Ajansı
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