Bursa Büyükşehir Belediye'sinden ilgi gören 'Zafer Ruhu' videosu
|27 Ağustos 2019 18:29
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş resmi Twitter hesabından, '30 Ağustos Zafer Bayramı' konulu tiyatro gösterisinin yer aldığı videoyu paylaştı.
Aktaş'ın, #ZaferRuhu etiketiyle paylaştığı videoda, eşini ve çocuklarını cepheye gönderen bir Türk kadın ile kıyafetleri kanlı bir askerin Kurtuluş Savaşı'nda yaşananları anlattığı kısa oyun BursaRay'da sergilendi.
30 Ağustos'un önemi nedir?
30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.
BursaRayda zafer ruhu: Bu vatan kurtulduysa o güzel şehitler sayesinde kurtuldu, ne olur onları unutmayın pic.twitter.com/oJ4YQzF0n4MemurlarNet (@memurlarnet) August 27, 2019
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