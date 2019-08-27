Mansur Yavaş'tan 32 maddelik tasarruf genelgesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, israfın önüne geçmek amacıyla tasarruf tedbirlerinin artırılması yönünde bir genelge yayımladı.
|27 Ağustos 2019 19:05
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, israfın önüne geçmek amacıyla tasarruf tedbirlerinin artırılması yönünde bir genelge yayımladı.
Genelgenin D-4 maddesine göre, demirbaş alımı gerekçesi belirtilmek suretiyle sadece Genel Sekreterlik makamından onay alınarak yapılabilecektir. Lüks ve gösterişli demirbaş alımı yapılamayacak.
Genelgenin Ç-3 maddesine göre tüm araçların hizmet aracı olduğu göz önüne alınarak havuz sistemine uygun görevlendirmelerin yapılması sağlanacak
İŞTE YAYIMLANAN GENELGENİN TAM METNİ
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