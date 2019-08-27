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Türkiye'de her 4 kişinden 3'ü internet kullanıyor

Türkiye'de internet kullanan bireylerin oranı yüzde 75,3 oldu.
 27 Ağustos 2019 19:12
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Türkiye'de her 4 kişinden 3'ü internet kullanıyor

Türkiye'de internet kullanan bireylerin oranı yüzde 75,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı hanehalkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım araştırması verilerini açıkladı. Buna göre; internet kullanımı 2019 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 75,3 oldu. Bu oran bir önceki yıl yüzde 72,9'du. İnternet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 81,8 iken kadınlarda yüzde 68,9 oldu.

Evden internete erişim imkanı yüzde 88,3'e ulaştı

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre hanelerin yüzde 88,3'ünün evden internete erişim imkanına sahip olduğu gözlendi. Bu oran bir önceki yılda yüzde 83,8 idi.

Genişbant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı yüzde 87,9 oldu

Genişbant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı 2019 yılında yüzde 87,9 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 49,1'i sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu internet, fiber vb.) ile internete erişim sağlarken, yüzde 86,9'u mobil genişbant bağlantı ile internete erişim sağladı. Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı bir önceki yıl yüzde 82,5 olarak gözlendi.

Her iki kişiden biri e-devlet hizmetlerini kullandı

Kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2018 yılı Nisan ayı ile 2019 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde interneti kullanan bireylerin 16-74 yaş grubu bireyler içerisindeki oranı yüzde 51,2 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde yüzde 45,6 idi. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme yüzde 45,8 ile ilk sırayı aldı.

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı yüzde 34,1 oldu

İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2018 yılı Nisan ayı ile 2019 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 34,1 oldu. Önceki yılın aynı döneminde bu oran yüzde 29,3 olarak gözlendi.

Cinsiyete göre internet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 38,3 olarak gerçekleşirken kadınlarda yüzde 29,9 oldu. Bu oranlar bir önceki yılın aynı döneminde sırası ile yüzde 33,6 ve yüzde 25 olarak gözlendi.

İnternetten en çok yüzde 67,2 ile giyim ve spor malzemesi satın alındı

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 67,2'si giyim ve spor malzemesi satın aldı. Bunu yüzde 31,7 ile seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (seyahat bileti, araç kiralama vb.), yüzde 27,4 ile gıda maddeleri veya günlük gereksinimler, yüzde 26,9 ile ev eşyası (tüketici elektroniği hariç), yüzde 20,3 ile elektronik araçlar ve yüzde 20,2 ile kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) takip etti.

İnternet üzerinden en çok satın alınan ürün grupları erkeklerde giyim ve spor malzemeleri (yüzde 57,2), seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (yüzde 37,7) ve elektronik araçlar (yüzde 30,2) iken, kadınlarda giyim ve spor malzemeleri (yüzde 79,6), gıda maddeleri ile günlük gereksinimler (yüzde 29,5) ve seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (yüzde 24,2) oldu.
İhlas Haber Ajansı
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