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Plüton gezegen olarak değerlendirilmeli

NASA Başkanı Bridenstine, Plüton'un statüsüyle ilgili uzun yıllardır süren ihtilafa müdahil olarak "Plüton, gezegen olarak değerlendirilmeli." ifadesini kullandı.
 27 Ağustos 2019 19:28
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Plüton gezegen olarak değerlendirilmeli

Business Insider'ın haberine göre, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Başkanı Jim Bridenstine, Colorado Boulder Üniversitesinde Hava-Uzay Mühendisliği Bilimleri binasını ziyaret etti.

Bridenstine, burada yaptığı konuşmada, "NASA yöneticisinin Plüton'a bir kez daha gezegen dediğini yazabilirsiniz. Ben buna inanıyorum çünkü böyle öğrendim." dedi.

Bilim alanında hiç tecrübesi olmamasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump tarafından NASA başkanı olarak aday gösterilen Bridenstine'i kongre üyeleri "deneyimsizlik olmak" ile eleştirmişti.

NASA yöneticilerinin genellikle ajans içinden veya benzeri askeri ya da bilimsel gelenekten gelen kişiler arasından atandığına işaret edilen haberde, Bridenstine'in ise eski kongre üyesi olduğuna ve daha önce donanma pilotluğu yaptığına atıfta bulunuldu.

ABD'li bilim adamı Clyde Tombaugh'ın 1930'daki keşfinden bu yana Plüton'un gezegen statüsünde olup olmadığına dair tartışmalar devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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