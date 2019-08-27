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Vali: Ceza vermekle yetinmeyeceğiz, mühürleyeceğiz

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bir otel hala inatla atık suyunu dereye, denize, kendi kullandığı plaja veriyorsa artık ceza vermek ile yetinmeyeceğiz. Gidip kapısına mühür vuracağız, içeride şu kadar müşteri varmış, o bizi ilgilendirmeyecek. Büyük zarardan korunmak için az zararı göze alacağız, kimse kusura bakmasın" dedi.
 27 Ağustos 2019 19:57
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Vali: Ceza vermekle yetinmeyeceğiz, mühürleyeceğiz

Ağustos ayı Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Buluşması, Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'ndeki otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, diğer yetkililerle konaklama sektörü temsilcileri katıldı.

'16 MİLYONU YAKALAYACAĞIMIZI GÖSTERİYOR'

Toplantıda konuşan Vali Münir Karaloğlu, turizm sektörü olarak 2018 yılında tüm zamanların en iyi sezonunu geçirdiklerini belirterek, "Sezon başında 16 milyonluk bir hedef belirlemiştik. 2019, 2018'den iyi olacak ve bu şehir hedeflediklerimizi başarabilirse 16 milyon rakamını da görebilir. Şu anda Ağustos ayının son haftasındayız, bugüne kadar gördüğümüz rakamlar 2019'un sonunda 16 milyonu yakalayacağımızı gösteriyor" dedi.

'ORTAK SOFRAMIZI KİRLETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK'

Turizm sektöründe ve konaklama sektöründe çeşitli sorunlar olduğunu, bunların başında da çevrenin geldiğini belirten Vali Karaloğlu, "Emin olun, ilin valisi olarak en çok zorlandığım, en çok sıkıldığım ve utandığım konu bir turizmciye, bir otel sahibine, 'Kardeşim senin atık suyun dereye akıyor, denize akıyor' diye söylemektir. Arkadaşlar bu dereler, bu deniz, bu çevre bizim ortak soframız. Ortak soframızı kirletmeye hiç kimsenin, ama hiç kimsenin hakkı yok. Birileri bizim ortak soframızı kirletmeye inatla devam ederse bundan sonra artık farklı tedbirler uygulayacağız" diye konuştu.

'BÜYÜK ZARARDAN KORUNMAK İÇİN AZ ZARARI GÖZE ALACAĞIZ'

Bugüne kadar çevreyi kirletenleri, kentin marka değerine zarar vermemek adına afişe etmediklerini aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bundan sonra hala atık suyunu, hala yıkama suyunu, çevre suyunu doğrudan alıcı ortama bir tesisimiz bırakıyorsa, iki şey yapacağız. Kimse kusura bakmasın. Bugüne kadar gidiyorduk, bulduğumuz uzantısına beton döküyorduk, ceza veriyorduk, geliyorduk. Bundan sonra böyle yapmayacağız. Geçen hafta arkadaşlara talimat verdim, artık mühürleyeceğiz. Bir otel hala inatla atık suyunu dereye, denize, kendi kullandığı plaja veriyorsa artık ceza vermeyle yetinmeyeceğiz. Gidip kapısına mühür vuracağız, içeride şu kadar müşteri varmış, o bizi ilgilendirmeyecek. Büyük zarardan korunmak için az zararı göze alacağız, kimse kusura bakmasın."

'KİMSEYE BEDEL ÖDEMİYORSUNUZ, TOPLUMA BEDEL ÖDETİYORSUNUZ'

Otelciler arasında işini çok iyi yapanların olduğunu belirten Vali Karaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İşini çok iyi yapan arkadaşlar vardır, çok titiz davranan arkadaşlar vardır onları tebrik ediyorum. Onları da sözlerimin dışında tutuyorum ama biz problemleri açık yüreklilikle konuşmazsak problem devam eder. Büyükşehir belediyesi ne yapsın? Teker teker biz her otelin bahçesinde arıtma tesisi yapamayız. Ama genel kolektörlerimiz var, oraya bağladığınız zaman atık su bedeli ödüyorsunuz. Allah'ın deresine, denizine bağladığınız zaman kimseye bedel ödemiyorsunuz ama bana bedel ödetiyorsunuz, topluma bedel ödetiyorsunuz, sektöre bedel ödetiyorsunuz, buna hakkınız yok. Bunu mutlaka el birliğiyle başaracağız. Bu konularda sizin de en az benim kadar rahatsız olduğunuzu biliyoruz ama bundan sonra sadece denetle, ceza, yaz değil, mühürleyeceğiz."

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne konaklama tesislerinin de destek vermesini istedi. Vali Karaloğlu otelcilerden güneş enerjisinden daha fazla yararlanmaları amacıyla çalışma yapmalarını istedi. Karaloğlu, 2020 yılı için Antalya genelinde kültürel etkinliklerin Büyükşehir Belediyesi'nce duyurulacağı bir proje başlatıldığını da belirtti.

'KIŞ AYLARINI DÜŞÜNMELİYİZ'

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, dünyada turizmin yüzde 7 büyüdüğünü, Türkiye'de bu rakamın yılın ilk 7 aylık verilerine göre yüzde 14, Antalya'da ise yüzde 16 olduğunu belirtti. Başkan Yağcı, Antalya'nın yaz döneminde rakip olarak belirledikleri şehirlerden daha fazla doluluk oranına sahip olduğunu ancak Ekim- Mart döneminde bunun aza indiğini belirtti. AKTOB Başkanı Yağcı, "Antalya Ekim ve Mart arasında rakip destinasyonlar arasında en düşük talep gören destinasyon görünüyor. Ama Nisan'dan sonra bizim için rakip olarak gördüğümüz yerler arasından en yüksek dolulukta da Antalya görünüyor. Biz burada sorunun ne olduğunu çok net görüyoruz. Biz artık önümüzdeki dönemde en büyük stratejimiz kış aylarını nasıl yapacağız ona bakmamız lazım. Biz yazın yaşadığımız başarı trendini mutlaka kış aylarında da yakalamamız lazım. Buna sadece konaklama sektörü ile değil, acenteler ve operatörlerle birlikte bakmamız lazım. Tur operatörlerinin de kış ayları için Türkiye'ye inanması lazım" dedi.

ASAT yetkililerince altyapı çalışmaları konusunda sunum yapıldı. Toplantıda AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve otel yöneticisi Nihat Vural tarafından Vali Münir Karaloğlu'na tablo hediye edildi.
DHA
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