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Motosikletli ambulans ekipleri hayat kurtarıyor

Ankara'da, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde oluşturulan 6 motorize ambulans ekibi, son 1 aydır Başkent sokaklarında aktif görev yapıyor. Motosikletli yunus ekiplerinin sürüş eğitimi verdiği motorize ekipler, kara ambulanslarının ulaşmakta zorluk yaşadığı araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yaralılara kısa sürede ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor.
 27 Ağustos 2019 20:05
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Motosikletli ambulans ekipleri hayat kurtarıyor

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde 2019 yılı başında motorize ambulans ekibi kuruldu. 22 personel, 6 ekipten oluşan motorize sağlıkçılar, yunus ekipleri tarafından eğitildi. Motosikletli sağlık personeline, Yunus polisleri tarafından 120 saat süren sürüş eğitimi verildi. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait Akköprü Atölye Müdürlüğü'nde belli aralıklarla sürüş eğitimleri devam eden motorize sağlık ekipleri, son 1 aydır Başkent sokaklarında aktif olarak görev yapıyor. Ekipler, Ankara'da kara ambulanslarının girmekte zorlandığı, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde motosikletle yaralılara 3-5 dakika gibi kısa bir sürede ulaşarak, hayat kurtarıyor.

'3-5 DAKİKADA OLAY YERİNE ULAŞIYOR'

İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Mustafa Çağlı, Ankara'da 6 motorize ambulans ekibi olduğunu söyledi. Çağlı, amaçlarının araç ve nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerde yaralılara daha hızlı ulaşmak olduğunu söyleyerek, "Kara ambulansları şehir içindeki bir olaya 8-10 dakika arasında giderken motorize ambulans ekipleri 3-5 dakika içinde olay yerine ulaşıyor. Olay yerine en yakın motorize ambulans ekibi bölgeye yönlendiriliyor. Ekibimiz değerlendirdikten sonra hastanın taşınma ihtiyacı varsa bölgeye en yakın kara ambulansımız gidiyor" dedi.

'FERMUAR SİSTEMİYLE YOL VERSİNLER'

Çağlı, sürücülerin motosikletli ambulans ekiplerini tam öğrenemediğini dile getirerek, "Çoğu zaman Yunus polisleriyle karıştırıyorlar. Türkiye'de trafik kültürünün tam oluşmamasından kaynaklı da ambulanslarımıza yol verme konusunda sorun yaşıyoruz. Bu konuda sürücülerimizden rica ediyoruz. Fermuar sistemiyle ambulansa yol verebilir sürücüler. Fermuar sistemi bölünmüş yollarda araçların sağlı sollu kenara çekilmesi ve orta şeritten ambulanslara yol verilmesidir" diye konuştu.

'MOTOSİKLETLER TAM DONANIMLI'

Mustafa Çağlı, motosiklet ambulansta acil servis ve kara ambulansında olması gereken her türlü cihaz, araç ve gerecin bulunduğunu bildirerek "Malzemelerimiz ve ekipmanlarımız fazlasıyla mevcut, sadece sedye yok. Tansiyon aleti, şeker ölçüm cihazı, kalp ritim cihazı, kandaki oksijen değerinin ölçülmesinde kullanılan cihaz, damar yolu açmak için gereçler ve çeşitli ilaçlarımız, elektro şok cihazı ve oksijen cihazı var. Asıl görevimiz erken müdahale edip, yaralıya gerekli tedaviyi uygulayıp, hazır bir şekilde ambulansa vermek" şeklinde konuştu.
DHA
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