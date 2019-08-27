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KESK'e bağlı sendikalardan iş bırakma eylemi

İzmir'de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı sendika üyeleri, anlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerindeki zam önerisine tepki gösterdi.
 27 Ağustos 2019 20:14
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KESK'e bağlı sendikalardan iş bırakma eylemi

İzmir'de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı sendika üyeleri, anlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerindeki zam önerisine tepki gösterdi. 1 günlük iş bırakan memurlar adına açıklama yapan KESK Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, "Reel gelirimiz son 10 yıl içerisinde en az yüzde 40 eritilmiştir. Maaşlarımızda yaşadığımız bu erimeyi gidermeyen, temel sorunlarımıza çözüm üretmeyen hiçbir teklifin gerçekte bir karşılığı yoktur" dedi.

Hükümet ile memur sendikaları arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Hükümetin en son verdiği zam teklifi de kabul edilmeyince, anlaşma için hakem heyetine gidilmesi gündeme geldi. Yaşananlara tepki gösteren KESK'e bağlı sendika üyeleri, bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. İş bırakan ve SGK il binası önünde toplanan memurlar adına açıklama KESK Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, zam teklif oranına tepki göstererek, şunları söyledi:

"Ödediğimiz vergilerle patronlara, yandaş müteahhitlere, bir avuç mutlu azınlığa kıyak üstüne kıyak yapmakta sınır tanımayanlar bize gelince yine 'kaynak yok, bütçe imkanlarımız kısıtlı' demiştir. Hükümet yetkilileri tarafından sık sık dile getirilen '17 yıldır işçiyi, memuru, emekliyi enflasyona ezdirmedik' söylemlerinin karşılığının olmadığını da anlatmaya çalıştık. Bizi ezenin TÜİK vasıtasıyla açıklanan çarpık enflasyon rakamları değil, bu rakamları perdelemek istenen sokakta, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyon olduğunu vurguladık. Reel gelirimiz son 10 yıl içerisinde en az yüzde 40 eritilmiştir. Maaşlarımızda yaşadığımız bu erimeyi gidermeyen, temel sorunlarımıza çözüm üretmeyen hiçbir teklifin gerçekte bir karşılığı yoktur."

Grup basın açıklamasından sonra dağıldı.
DHA
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