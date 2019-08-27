1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşten çıkarılan şehit yakını ve gaziler yeniden işe alındı

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, HDP'lilerin işten çıkardığı 54 şehit yakını ile gaziyi yeniden işe aldı.
 27 Ağustos 2019 20:19
Yazdır
İşten çıkarılan şehit yakını ve gaziler yeniden işe alındı

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, HDP'lilerin işten çıkardığı 54 şehit yakını ile gaziyi yeniden işe aldı. İşe alınlarla belediye önünde bir araya gelen Vali Güzeloğlu, Şehidin yakınını belediyenin dışına iteni, bizler de dışarıya ittik dedi.

31 Mart yerel seçimleri sonrası HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce işten çıkartılan aralarında şehit yakını ve gazilerin de olduğu 54 kişi, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasının ardından yeniden işe alındı.

'SİZLERİN İŞTEN ÇIKARILMASI TOPLUMUN VİCDANINI YARALADI'

İşlerine yeniden başlayan şehit yakınları ve gaziler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür etmek için belediye binası önünde bir araya geldi. İşçilerle görüşen Vali Güzeloğlu, hiç bir haksızlığa izin vermeyeceklerini söyledi. Şehit yakınları ve gazilerin ülkenin en büyük değerlerinden olduğunu söyleyen Vali Güzeloğlu, Biz ilk gün söyledik, hiç bir haksızlığa izin vermeyeceğiz. Belediyede ve belediye hizmetlerinde hiç bir yanlışa izin vermeyeceğiz. Sizler bu ülkenin en değerli emaneti şehit ve gazi yakınlarımızsınız. Her biriniz bu memleket için canını feda eden aziz şehitlerimizin yakını, akrabalarısınız. Sizlerin bizim işe aldıktan sonra işten çıkartılmaları, toplum ve hepimizin vicdanını yaraladı. Şehidin yakınını belediyenin dışına iteni, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bizler de dışarıya ittik. Sizler millete hizmet için çalışan, her birisi bu anlamda olan değerli kardeşlerimizsiniz. Ben hepinize yeniden başladığınız işinizde başarılar ve muvaffakiyet diliyorum dedi.

İşine geri dönenler arasında bulunan şehit yakını Elif Bat, HDP yönetiminin, görev geldiği gibi işine son verdiğini söyledi. Bat, HDP yönetimi başa gelir gelmez işçi kıyımı yaptı. Bizler, 70'e yakın kişi, işten çıkarıldık. Allah devletimize zeval vermesin, bu duruma son verdi. Çok şükür ki arkadaşlarımızın hepsinin yeniden girişleri yapıldı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimize, İçişleri Bakanımıza ve Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür etmek için burada toplandık diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da 16 bin 423 kacak gocmen geri gönderildi
27 Ağustos 2019 20:23		 Motosikletli ambulans ekipleri hayat kurtarıyor
27 Ağustos 2019 20:05
TOKİ Başkent'e 7 hastane, 30 lise ve 60 ilkokul yaptı
27 Ağustos 2019 20:01		 Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri olacak
27 Ağustos 2019 19:49
5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda devir teslim töreni
27 Ağustos 2019 19:24		 Kırklareli Valiliği'nden türk akım projesinde ağaç kesimi açıklaması
27 Ağustos 2019 17:37
İstanbul'da okul servislerine yapılacak zam belli oldu
27 Ağustos 2019 16:59		 Trafikte satırlı tehdide para cezası
27 Ağustos 2019 16:15
Mahalleye dönüşen orman köylerindeki su fiyatlarındaki indirim kalktı
27 Ağustos 2019 13:36		 Türk Kızılayı'ndan 'suç duyurusu' açıklaması
27 Ağustos 2019 13:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:42 - CHP'den Emine Bulut'un ailesine taziye ziyareti20:37 - Soylu: Emine Bulut koruma talebinde bulunmadı20:32 - Evlerinin altında üretip ihraç ediyorlar20:27 - Şarkıcı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti20:23 - İstanbul'da 16 bin 423 kacak gocmen geri gönderildi20:19 - İşten çıkarılan şehit yakını ve gaziler yeniden işe alındı20:14 - KESK'e bağlı sendikalardan iş bırakma eylemi20:09 - Cezaevinden özel izinli çıkıp, gelin oldu20:05 - Motosikletli ambulans ekipleri hayat kurtarıyor20:01 - TOKİ Başkent'e 7 hastane, 30 lise ve 60 ilkokul yaptı
19:57 - Vali: Ceza vermekle yetinmeyeceğiz, mühürleyeceğiz19:53 - Patentini aldı! Yerli otomobile destek vermek istiyor19:49 - Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri olacak19:45 - 'Kadın cinayetleri milli güvenlik meselesi haline geldi'19:41 - İstanbul'da taksi ücretlerine zam19:37 - Öğrencileri sınav değil aileler strese sokuyor19:33 - Güzeloğlu: Kaynaklar millete değil Kandil'e harcandı19:28 - Plüton gezegen olarak değerlendirilmeli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Kayyum da, HDP'li Ahmet Türk'ün harcamalarını yayınladı
Hakem Kurulu, emre göre mi yoksa vicdanına göre mi karar verecek?
1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?
Memur ve emeklinin gözü Hakem Kurulunda
Hakem Kurulu, toplu sözleşme kararını yazmaya başladı
Erdoğan o ilin 'Ömer'ini istiyor
'Kayyımlardan hediye almadım, itibar suikasti yapıyorlar'
Benzin'den sonra otogaza da zam geldi
AK Parti'ye kanaat önderi takviyesi
KGM ödeyemedi: Kuzey Marmara Otoyolu kapanabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İyi geceler sözlük 1
portakalcicegi2017 1
ikinci bahar 1
pes etmek yok 2
yaşlanmayı kabullenmemek 2
günaydın sözlük 2
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 1
dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum 4
kaldığı yerden devam etmek 3
tembellik etmek 3
SON İLANLAR
Merkez Bankası 25 Bilgisayar Mühendisi alacak
Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak
Rize Çayeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turizm 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam