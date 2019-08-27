Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Konya'da toprak kayması: 2 çocuk öldü
Konya'nın Ereğli ilçesinde, dere yatağında kayan toprağın altında kalan 4 çocuktan 2'si hayatını kaybetti, 2'si de yaralandı.
|27 Ağustos 2019 20:47
|Yazdır
Konya'nın Ereğli ilçesinde, dere yatağında kayan toprağın altında kalan 4 çocuktan 2'si hayatını kaybetti, 2'si de yaralandı.
Aziziye Mahallesi Çayağzı mevkisinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyrukluların çadırlarının bulunduğu dere yatağı kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.
Oyun oynadıkları sırada yaşanan göçük altında kalan Abdurrahman Abdi (7) ve Ali Berkel (8) yaşamını yitirdi. Yaralanan Muhammet Berkel (12) ile Riyad Abdi (11) göçükten çıkarılarak ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Göçüğün olduğu bölgede güvenlik tedbiri alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Otomobil okulun bahçesine girdi: 2 yaralı
27 Ağustos 2019 18:36
|Konya'da silahlı saldırı: Biri uzman onbaşı 2 ölü
27 Ağustos 2019 18:19
|Kuzenler arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı
27 Ağustos 2019 17:54
|Kadına şiddet bu defa kadından geldi
27 Ağustos 2019 17:07
|CHP Akçadağ İlçe Başkanına silahla saldıran zanlı tutuklandı
27 Ağustos 2019 16:57
|Karabük'te feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
27 Ağustos 2019 16:23
|16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı
27 Ağustos 2019 15:41
|Birliğinde intihar eden uzman çavuş toprağa verildi
27 Ağustos 2019 15:31
|Gaziantep'teki bıçaklı kavgada 7 kişi tutuklandı
27 Ağustos 2019 15:17
|AB'ye kaçak girmeye çalışan 5 kişilik Türk aile yakalandı
27 Ağustos 2019 15:07