Tarihi kilisede tepki çeken görüntü! Talan edildi
|27 Ağustos 2019 21:37
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İstanbul'un Sarıyer ilçesi , Gümüşdere'de bulunan kilise bir süre cami olarak kullanıldı. Kaderine terk edilen kilise, şu an ise harabe halde.
Tarihi kilise definecilerin hedefi oldu. Defineciler kilisenin her tarafını kazdı. Kilisenin içini de talan eden defineciler, 4-5 metre derinliğinde çukurlar kazdı. Hem kazılardan hem de bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan eski yapı tehlike de oluşturuyor.
Köyde yaşayan Muhtar azası Nilüfer Tekoğul, "Buranın onarılmasını, kütüphane, kültür evi olmasını istiyoruz. Manzara çok kötü. Bir an önce onarılmasını istiyoruz. Harap bir halde. Eskiden burası depo olarak kullanılıyordu. Buranın köye kazandırılmasını istiyoruz. Köyde definecilerin kazı yaptığı duyuluyor, kiliseye girilmiş, kilidi kırılmış. Kimin yaptığını bilemiyoruz" diye konuştu.
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