Doğayı ateşe veren göçmen sınır dışı edildi
|27 Ağustos 2019 21:50
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Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Didim'de yapılan av kontrolü sırasında yaban hayvanlarının üreme alanını ateşe veren yabancı uyruklu bir şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs, sınır dışı edildi.
Edinilen bilgiye göre; Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Didim Kırkiçi mevkii olarak bilinen alanda Koruma ve Kontrol görevine çıktı. Ekipler, yaban hayvanlarının üreme ve yaşama alanı olan makilik alanda yangını belirledi. Yangını çıkardığı tespit edilen yabancı uyruklu Murat Torayev adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.
Yakalanan yabancı uyruklu şahsa 4915 sayılı kanunun 4. maddesinden işlem yapılmasının ardından Didim Akköy Jandarma Karakol komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İşlemleri yapılan şahıs, sınır dışı edilmek üzere Aydın'a gönderildi.
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