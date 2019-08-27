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FETÖ'den yargılanan TSK eski iki müşaviri tutuklandı

FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin, aralarında eski Genelkurmay Adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da bulunduğu 21 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanıklar Yasin Akdeniz ve Nazmi Şengül'ün tutuklanmasına hükmetti
 27 Ağustos 2019 22:02
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FETÖ'den yargılanan TSK eski iki müşaviri tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin, aralarında eski Genelkurmay Adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da olduğu 21 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde bilirkişi raporuna ilişkin savunma yapan eski Genelkurmay Adli Müşaviri albay Muharrem Köse, operasyonel hat üzerinden mahrem imamlarla görüşme yaptığına ilişkin tespiti reddetti.

Kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Köse, "Bilirkişi raporunun 75 sayfası bana ayrılmış, içerisinde ardışık ve periyodik arandığıma dair bir şey yok. Sabit ankesörlü hattan aramak suç değildir." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıkların da dava dosyasına gelen bilgi ve belgelere karşı ek savunmalarının alınmasının ardından cumhuriyet savcısından görüşü soruldu.

Savcı, tutuklu sanıklar Ali Müjdat Eski, Mehmet Ali Almış, Mehmet Emin Yapar, Mehmet Oğuz Akkuş, Hayrettin Kaldırımcı ve Muharrem Köse'nin tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Sanıklar ve avukatların mütalaaya karşı diyeceklerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti ara kararlarını açıkladı.

Buna göre, esasa hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dava dosyasının iddia makamına gönderilmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, daha önce tutuksuz yargılanan sanıklar Yasin Akdeniz ve Nazmi Şengül'ün de tutuklanmasına hükmedildi.

Böylece dava kapsamındaki tutuklu sanık sayısı 8'e yükseldi.

Davanın görülmesine 22 Ekim'de devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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