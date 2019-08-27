Bir başkan daha makam aracını satışa çıkardı
|27 Ağustos 2019 22:12
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2009'da bir bankanın şartlı bağış olarak verdiği ve eski belediye başkanlarınca makam aracı olarak kullanılan 2010 model lüks aracın tasarruf tedbiri kapsamında satışa çıkarıldığını açıkladı.
Büyükşehir Belediyesi 10 yıl önce, 2007 ve 2000 model iki otomobili 110 bin TL'ye mevduatı bulunduğu bankaya verip karşılığında 350 bin TL değerinde lüks otomobil aldı. 1 Eylül 2009'dan itibaren dönemin Belediye Başkanları Mustafa Poyraz ve Fatih Mehmet Erkoç tarafından kullanılan makam aracı, 10 Nisan'da başkanlık koltuğuna oturan Hayrettin Güngör'ün talimatıyla satışa çıkarıldı.
İHALE 3 EYLÜL'DE
Belediye, aracın tasarruf tedbirleri kapsamında satışa çıkarıldığını, satışın da ihale yoluyla yapılacağını açıkladı. İhale 3 Eylül Salı günü saat 14.15'te Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.
MUHAMMEN BEDEL 240 BİN TL
Bugüne kadar 377 bin kilometre yol kat eden makam otomobilinin muhammen bedeli 240 bin TL artı vergiler olarak belirlenirken, ihaleye girecek olanların 7 bin 200 TL geçici teminat yatırmaları gerektiği bildirildi.
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