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'Trafik cezalarında ücret artışı' haberleri yalanlandı

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz, son günlerde sosyal medyada trafik cezalarının yüksek artış yapıldığına dair yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı söyledi.
 27 Ağustos 2019 23:26
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'Trafik cezalarında ücret artışı' haberleri yalanlandı

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz, son günlerde sosyal medyada trafik cezalarının yüksek artış yapıldığına dair yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı söyledi.

Aydeniz, yaptığı açıklamada, "Son günlerde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda trafik cezalarının yüksek ücretlerde artış yapıldığı haberlerinin gerçeğe yansıtmamaktadır. Bu haberler tam anlamıyla yalan. Trafik ceza miktarlarının 2019 yıl başında açıklanan miktarlar üzerinden devam ediyor" dedi.

Öten yanda Selman Aydeniz, vatandaşlar bu gibi yalan haberlere itibar etmemeleri konusunda bilgilendirme gereği duyduğunu belirtti.
İhlas Haber Ajansı
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