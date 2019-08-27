Binali Yıldırım kendi kullandığı araçla Nemrut'a çıktı
|27 Ağustos 2019 23:44
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Türkiye'nin son Başbakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Binali Yıldırım, kendisi kullandığı araçla Nemrut Krater Gölü'ne çıktı.
Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e geleni son Başbakanı Binali Yıldırım, Nemrut Krater Gölü'ne giderken aracı kendisi kullandı. Yanında bulunan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ile sohbet ederek Nemrut Krater Gölü'ne giden Yıldırım, yolcuktan büyük keyif aldığını söyledi.
Nemrut Krater Gölünün ve Dağının 7 bin yıllık Bitlis tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, "Nemrut 7 bin yıllık Bitlis tarihi içerisinde önemli bir yere sahip. Nemrut Krater Gölü en son kayıtlara göre bin 440 yılında lav püskürtmeye başlamış o günden bugüne kadar da gayri faal durumda. Ancak 12 kilometrekareyi bulan gölün etrafı muazzam bir doğal güzelliğe sahip. Burası adeta keşfedilmeyi bekleyen cennetten bir köşe. Son yıllarda hükümetimizin ve Bitlis milletvekillerimizin gayretleri ile değişim ve ulaşıma yönelik güzel çalışmalar yapıldı" diye konuştu.
Yıldırım ve beraberindekiler, Nemrut Krater Gölünde bir gezi düzenleyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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