1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mansur Yavaş, Esenboğa metrosu hattını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Mansur Yavaş, Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı kolaylaştıracak metro projesi için önemli açıklamalarda bulundu.
 28 Ağustos 2019 00:42
Yazdır
Mansur Yavaş, Esenboğa metrosu hattını açıkladı

Seçim sürecinde, Esenboğa Havalimanı ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı arasında metro projesi vaadinde bulunduğunu anımsatan Yavaş, projeyi hayata geçirmek için gerekli olan bütçeyi sağlamak amacıyla uluslararası kredi kuruluşlarıyla görüşmelerde sona gelindiğini bildirdi.

Kredi kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerde uygun teklifi Dünya Bankasının verdiğini, Japon firmalarla görüşmelerin halen sürdüğünü aktaran Yavaş şöyle konuştu;

"Metro projemiz, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan başlayıp, Siteler üzerinden Pursaklar, fuar alanı, havalimanı ve Çubuk istikametinde olacak. İnşallah bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Çünkü havalimanına yapılacak metro için Avrupa Birliği'nin destekleri var. Onun için de öncelikle orayı ele almak istiyoruz. Burada harcadığımız para, alacağımız kredi, Ankaralıya mal edileceği için en ucuzunu, en uzun sürelisini almaya çalışıyoruz."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sümela Manastırı'nın kayıp hazinesi mercek altında
27 Ağustos 2019 23:08		 Doğayı ateşe veren göçmen sınır dışı edildi
27 Ağustos 2019 21:50
Tam 2 bin 500 yıllık! Amasya'daki kazılarda bulundu
27 Ağustos 2019 21:43		 Tarihi kilisede tepki çeken görüntü! Talan edildi
27 Ağustos 2019 21:37
Esenboğa Havalimanı'nda tilki postu ele geçirildi
27 Ağustos 2019 21:30		 Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü
27 Ağustos 2019 17:31
Sivas'a 100 milyon liralık prestijli proje
27 Ağustos 2019 17:18		 Diyarbakır'da bir muhtarın mazbatasına iptal
27 Ağustos 2019 16:46
Bodrum'daki asansörün yıkımı 3 gündür devam ediyor
27 Ağustos 2019 15:27		 Manisa'da öğrencileri çevreci otobüsler taşıyacak
27 Ağustos 2019 14:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:42 - Mansur Yavaş, Esenboğa metrosu hattını açıkladı00:34 - Ensar Vakfı: İBB'nin iptal etmesi nedeniyle yüzlerce öğrenci yurtsuz kalacak00:12 - 28 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları00:05 - Ücretli öğretmenlerden yüksek lisans yapanlara ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?23:57 - Emniyet müdürü: Alemin akıllısı sen misin?23:44 - Binali Yıldırım kendi kullandığı araçla Nemrut'a çıktı23:38 - Altına yatırım yapan kazanıyor23:32 - Bulduğu maaşı kadar parayı, sahibine teslim etti23:26 - 'Trafik cezalarında ücret artışı' haberleri yalanlandı23:20 - ERÜ'de doluluk oranı yüzde 96'ya ulaştı
23:14 - Emekli oldu, kahvehane köşeleri yerine seracılığı seçti23:08 - Sümela Manastırı'nın kayıp hazinesi mercek altında23:02 - Ücretsiz ders kitapları okullara dağıtılıyor22:57 - Kızının gözü önünde vurulmuştu! Acı haber geldi22:50 - FETÖ yayını bulunmuştu! Eski başkan'dan açıklama22:43 - Masum görünen nargile aromaları ölüm saçıyor22:37 - Bekçi olma yolunda hayatını kaybeden genç defnedildi22:30 - 'Türkiye, yerli İHA'larla rakiplerinin önüne geçti'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Ensar Vakfı: İBB'nin iptal etmesi nedeniyle yüzlerce öğrenci yurtsuz kalacak
Ücretli öğretmenlerden yüksek lisans yapanlara ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?
Mansur Yavaş, Esenboğa metrosu hattını açıkladı
28 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kapı önü muhabbeti 1
portakalcicegi2017 1
ikinci bahar 1
susmak 3
gül döktüm yollarına 2
pes etmek yok 2
dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum 5
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 1
once upon a time in hollywood 3
günaydın sözlük 2
SON İLANLAR
Merkez Bankası 25 Bilgisayar Mühendisi alacak
Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak
Rize Çayeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turizm 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam