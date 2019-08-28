Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji bugünün hava durumu raporunu yayımladı. Son verilere göre bu 6 ilde sağanak yağış etkisini göstermeye devam edecek. Diğer bölgelerde ise hava mevsim normallerinin üzerinde.
|28 Ağustos 2019 02:12
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Meteoroloji tarafından yayımlanan son verilere göre yurt geneli sıcak havanın etkisinde. Sıcaklık Marmara'da 36 derecenin üzerine çıkıyor. Antalya'da ise bugün hava sıcaklığının 39 derece olması bekleniyor. Fakat sağanak yağış Karadeniz'de etkili olmaya devam ediyor.
BU 6 İLDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Karadeniz'in doğusunda bulutlar yoğunlaşıyor ve Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat, Artvin'de sağanak yağış bekleniyor. Yarın ve cuma günü de Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkisini gösterecek.
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