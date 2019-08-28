6 Generalin görev yeri değiştirildi
|28 Ağustos 2019 02:33
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CumHurBaşKanLiğinDan :
Karar: 2019/295
Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; EK listede kimlikleri yazılı generallerin, isimleri hizalarında belirtilen görev yerlerine atanmalarına karar verilmiştir.
27 Ağustos 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
|
SIRA
|
RÜTBESİ
|
ADI SOYADI
|
SİCİL NO.
|
BULUNDUĞU GÖREV
|
ATANDIĞI GÖREV
|
i
|
TÜMG.
|
ERHAN UZUN
|
TOP.İ985-18
|
4'ÜNCÜ KOR.K.
(ATANIP KATILMADAN)
|
ANKARA
|
6'NCI MKNZ.P.TÜM. VE MÖGK K.
|
ADANA
|
2
|
TÜMG.
|
AHMET KURUMAHMUT
|
TNK.1987-6Ü
|
S'İNCİ KOR.K.
(ATANIP KATILMADAN)
|
ÇORLU/TEKİRDAĞ
|
4ÜNCÜ KOR.K
|
ANKARA
|
i
|
TUĞG.
|
TEVFİK ALGAN
|
MV.1984-29
|
52'NCİ MOT.P.TÜM.K (ATANIP KATILMADAN)
|
İSTANBUL
|
S'İNCİ KOR.K.
|
ÇORLU/TEKİRDAĞ
|
4
|
TUĞG.
|
MUAMMER ALPER
|
P.1987-143
|
DAĞ VE KOMD.TUG.K
|
HAKKARİ
|
3'ÜNCÜ P.TÜM.K.
|
YÜKSEK OVA /HAKKARİ
|
S
|
TUĞG.
|
HAKAN YİĞİTTÜRK
|
P,1987-168
|
S'İNCİ P.EĞT.TIG.K
(ATANIP KATILMADAN)
|
SİVAS
|
52'NCİ MOT.P.TÜM.K.
|
İSTANBUL
|
6
|
TUĞG.
|
İBRAHİM DÜLGER
|
HV.PLT.1994-H-7
|
HV.K.K.PRJ.YNT.D.BŞK.
|
ANKARA
|
HV.K.K.SVN. PLANLAMA VE PRJ.YNT.BŞK
|
ANKARA
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