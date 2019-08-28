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6 Generalin görev yeri değiştirildi

28 Ağustos 2019 tarihli general atama kararı yayımlandı
 28 Ağustos 2019 02:33
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6 Generalin görev yeri değiştirildi

CumHurBaşKanLiğinDan :

Karar: 2019/295

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; EK listede kimlikleri yazılı generallerin, isimleri hizalarında belirtilen görev yerlerine atanmalarına karar verilmiştir.

27 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SIRA

RÜTBESİ

ADI SOYADI

SİCİL NO.

BULUNDUĞU GÖREV

ATANDIĞI GÖREV

i

TÜMG.

ERHAN UZUN

TOP.İ985-18

4'ÜNCÜ KOR.K.

(ATANIP KATILMADAN)

ANKARA

6'NCI MKNZ.P.TÜM. VE MÖGK K.

ADANA

2

TÜMG.

AHMET KURUMAHMUT

TNK.1987-6Ü

S'İNCİ KOR.K.

(ATANIP KATILMADAN)

ÇORLU/TEKİRDAĞ

4ÜNCÜ KOR.K

ANKARA

i

TUĞG.

TEVFİK ALGAN

MV.1984-29

52'NCİ MOT.P.TÜM.K (ATANIP KATILMADAN)

İSTANBUL

S'İNCİ KOR.K.

ÇORLU/TEKİRDAĞ

4

TUĞG.

MUAMMER ALPER

P.1987-143

DAĞ VE KOMD.TUG.K

HAKKARİ

3'ÜNCÜ P.TÜM.K.

YÜKSEK OVA /HAKKARİ

S

TUĞG.

HAKAN YİĞİTTÜRK

P,1987-168

S'İNCİ P.EĞT.TIG.K

(ATANIP KATILMADAN)

SİVAS

52'NCİ MOT.P.TÜM.K.

İSTANBUL

6

TUĞG.

İBRAHİM DÜLGER

HV.PLT.1994-H-7

HV.K.K.PRJ.YNT.D.BŞK.

ANKARA

HV.K.K.SVN. PLANLAMA VE PRJ.YNT.BŞK

ANKARA
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