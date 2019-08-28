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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
 28 Ağustos 2019 03:34
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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI YÜKSEK DANIŞMA

KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 6/5/2017 tarihli ve 30058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı yürütür.
Memurlar.Net
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