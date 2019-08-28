Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
|28 Ağustos 2019 03:34
|Yazdır
TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI YÜKSEK DANIŞMA
KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 6/5/2017 tarihli ve 30058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı yürütür.
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