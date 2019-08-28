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Emine gibi olmamak için KADES'e koştular

Kadın Destek Uygulaması'nı, Emine Bulut cinayetine kadar 70 bin kişi telefonuna indirdi. Acı olaydan sonra ise bu sayı 182 bine çıktı
 28 Ağustos 2019 06:40
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Emine gibi olmamak için KADES'e koştular

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün telefonla bağlandığı bir televizyon programında kadın cinayetleriyle ilgili konuştu. Bakan Soylu, geçen yıl Türkiye'deki bütün polis merkezi amirlerini yaklaşık bir hafta boyunca kadın cinayetleri ve uyuşturucu meselesi konusunda eğitime tabi tuttuklarını söyledi. Soylu, ayrıca her polis merkezinde bir "Güven Masası" oluşturduklarını belirtip "Bu masalarda görev yapmak üzere üç bin kadın polis aldık. Arkadaşların ellerinden gelen gayreti ortaya koyuyor. Ama eksik var mıdır, insan olan her yerde eksik vardır. Bunu da hep birlikte ortadan kaldıracağız" dedi.

Bakan, Kadın Destek Uygulaması "KADES" hakkında da açıklamalarda bulundu. Soylu, KADES ile ilgili şunları söyledi: Uygulamanın daha da yaygınlaşmasını bekliyoruz. Birkaç kadın derneğinin dışında çok büyük bir toplumsal destek göremiyoruz. Ancak bundan üç gün öncesine kadar uygulamayı indiren kişi sayısı 70 bindi. Oysa son üç günde bu sayı 182 bine çıktı" diye konuştu.

Peki KADES nedir ve nasıl kullanılır? Uygulamayı, Google Play ve Apple Store'dan akıllı telefonlarınıza indirebilirsiniz. Kendinizi tehlikede hissettiğiniz anda, uygulamada bulunan kırmızı butona basmanız yeterli. Ve bu şekilde emniyete saniyeler içinde ihbar gidiyor. Böylelikle olay yerine en yakın güvenlik güçleri yönlendiriliyor.
Türkiye
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