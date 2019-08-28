Her güne bir cinayet!

Kadın cinayetleri Türkiye'nin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde aldığı bıçak darbeleri ile yaşamını yitiren Emine Bulut cinayetinden sonra kahreden haberler gelmeye devam ediyor. Konya'nın Ereğli ilçesinde, Alaaddin K., adlı cani koca boşanma aşamasında olduğu eşini eşarbıyla boğarak öldürdü. Olayda eski eşinden 3 çocuğu olan Alaaddin K., yaklaşık bir yıl önce eski eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen Gülsüm K. ile evlendi. Çift gece yürürken henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışmaya başladı ve cani koca eşini boğarak öldürüp kaçtı. Saatler sonra da polis merkezine giderek teslim oldu. Zanlının verdiği adrese gidildiğinde de Gülsüm K.'nın cansız bedeni bulundu.

41 yaşındaki Gülsüm Karasu eşarpla boğularak öldürüldü | 49 yaşındaki Ayşe G. pompalı tüfekle öldürüldü

Zonguldak'ta da emekli maden işçisi Turgut Köse'nin (54) 50 yaşındaki eşi Leyla Köse, evine gittiği sırada aracıyla yolunu kesen kayınbiraderi S.O.K.'nin tekmeli baltalı saldırısına uğradı. Köse, aldığı balta darbeleriyle kanlar içinde kaldı ve kaburgasında kırıklar meydana geldi. Jandarma'nın gözaltına aldığı S.O.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Korkusundan dolayı kent merkezindeki kızının evinde kalan Köse, "Evimiz yan yana. Bir süredir görüşmüyorduk. Bizi rahatsız ediyordu. İşi yok, çalışmıyor. Eşimle ben, şikayetçi olduk. Bana fiziksel ve cinsel tacizde bulunuyordu. Şikayet ettiğimde 'kanıtın var mı?' diyorlar. Bana bunu yapan kayınbiraderim elini kolunu sallayarak geziyor. Kalp pili bulunduğu iddiasıyla serbest bıraktılar. İlla ölmem mi lazım?" dedi. Turgut Köse ise "Biz kaç gündür eve gitmiyoruz. Ben köye gitsem ne olacak şimdi? Köyde geziyormuş. Serbest kaldı. Cezasını bulmasını istiyorum" dedi.

50 yaşındaki Leyla Köse balta darbeleriyle yaralandı | 23 yaşındaki Hafize K. bıçaklanarak ağır yaralandı

Üçüncü vahşet haberi ise Mersin'den geldi. Erdemli'de emekli Hasan G.(57), ayrılma aşamasında olduğu eşi Ayşe G.'nin işlettiği bakkala gidip tartışmaya başladı. Ardından da eşinin göğsüne pompalı tüfekle tek el ateş etti. Aynı silahı çenesinin altına dayayan Hasan G., intihar girişiminde bulundu. Ayşe G. hayatını kaybederken, Hasan G. ağır yaralandı. Denizli Pamukkale'de de Hafize K. (23) adlı kadın boşanmak üzere olduğu eşi Uğur K.'nin konuşma vaadiyle yanına gittiği sırada karın boşluğuna, göğsüne ve boğazına bıçak darbesi alarak ağır yaralandı. Kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi. Dehşet saçan cani koca kısa sürede gözaltına alındı.

KARAR kadın

cinayetlerine karşı duyarlılık çağrısı yapmıştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de son dönemde artan kadına şiddet olaylarıyla ilgili, "Ne kadar cezayı artırırsanız artırın o kadın şiddete ulaşmış, o kişi istismara uğramışsa bunun telafisi asla mümkün olmuyor. Elbette bu konuda caydırıcı tedbirler, hem yasama organının, hem yürütme organının, devletin tüm organlarının önündedir. Bu konuda her türlü çalışmalar asla ama asla taviz vermeden sürdürülmektedir, sürdürülecektir" şeklindekonuştu. CHP de kadın cinayetlerinin araştırılması ve önlemlerin alınması için TBMM'de araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. Önergede sadece 2019'un ilk 7 ayında 244 kadının öldürüldüğüne dikkat çekildi.