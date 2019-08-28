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Dünya ekonomisinde ilk olumsuzluklar başladı

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında devam eden ticaret savaşı, yalnızca ABD ile Çin'i değil tüm dünya piyasalarını etkiledi.
 28 Ağustos 2019 07:27
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Dünya ekonomisinde ilk olumsuzluklar başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Mart 2018'de ilan ettiği kararla çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmaya başlanması ticaret savaşını başlattı. Trump'ın Çin merkezli teknoloji devi Huawei'yi yaptırım kararı alması ticaret savaşını farklı bir boyuta ulaştırdı. Geçtiğimiz günlerde ise ABD ve Çin'in karşılıklı hamleleri gerilimi had safaya taşıdı. İki ülke ekonomisi de ticari gerilimden zarar görürken, diğer dünya ekonomileri de fırtınadan etkilendi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2019'un ikinci çeyrek büyüme verilerine göre, OECD bölgesinde bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,6 olarak gerçekleşen büyüme, ikinci çeyrekte yüzde 0,5'e geriledi. Geçici veriler baz alınarak yapılan hesaplamada, büyük ekonomilerden Japonya'da aynı dönemde büyüme yüzde eksi 0,7'den yüzde 0,4'e gerileyerek önemli bir düşüş kaydetti.

Bu yılın birinci çeyreğine kıyasla ikinci çeyrekte büyüme oranı ABD'de yüzde 0,8'den yüzde 0,5'e, Almanya'da da yüzde 0,4'den eksi yüzde 0,1'e ve Fransa'da yüzde 0,3'den yüzde 0,2'ye geriledi. İtalya'da bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,1 olan büyüme, ikinci çeyrekte yüzde 0'a ve İngiltere'de ise büyüme yüzde 0,5'den eksi yüzde 0,2'ye düştü. Söz konusu dönemde Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nde büyüme, sırasıyla yüzde 0.5 ve yüzde 0.4'ten yüzde 0.2'ye geriledi. Geçici rakamlara göre, OECD bölgesinde bu yılın ikinci çeyreğinde büyüme oranı yüzde 0,5 olarak gerçekleşti. Söz konusu oran, 2018'nin ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 olmuştu. OECD bölgesinde bu yılın ilk çeyreğinde 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 1,7 artan GSYH, ikinci çeyrekte yüzde 1,6 yükseliş kaydetti. Yedi büyük ekonomi arasında ABD yüzde 2,3 ile çeyreklik en yüksek büyüme oranına sahip olurken, İtalya yüzde 0 ile en düşük büyüme oranına sahip ekonomisi oldu. Euro Bölgesi'nde cari fazla, mal ve hizmetlerdeki düşüşün etkisiyle haziranda mayıs ayına göre geriledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) verilerine göre, Euro Bölgesi'nde cari fazla, haziranda 12 milyar euro gerileyerek 18 milyar euro oldu. Mayıs ayında cari fazla 30 milyar euro olarak kayıtlara geçmişti. Son 12 aylık verilere bakıldığında haziranda Euro Bölgesi'nin cari fazlası da bir önceki yılın aynı dönemine göre 73 milyar euro azalarak 318 milyar euroya geriledi. Bu da Euro Bölgesi GSYH'sinin yüzde 2,7'sine denk geldi. Bir önceki dönem bu oran yüzde 3,4 olmuştu. Haziran ayı itibarıyla 12 aylık dönemde Euro Bölgesi yerleşiklerinin Euro Bölgesi dışında bulunan doğrudan yatırımlarını 316 milyar euro azaltması dikkati çekti. Bir önceki yılın aynı döneminde yatırımcılar 85 milyar euro tutarında net doğrudan yatırım yapmıştı.

OECD NEDİR?

OECD, açılımı Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, ya da İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı olarak çevirebileceğimiz uluslararası bir ekonomik kuruluştur. OECD, 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi'ne dayanılarak, 1961 senesinde kurulmuştur. Örgüt, savaş yıkıntıları içindeki Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OEEC) üyelerine Kanada ve ABD'nin katılımı ile meydana getirilmiştir. Teşkilatın merkezi Fransa'nın başkenti Paris'tir. Türkiye'nin de dahil olduğu örgütte, ABD, Kanada, Fransa, İngiltere, Meksika, İsveç ve İsrail gibi 36 ülkenin üyeliği bulunuyor.
Memurlar.Net
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