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Memur zammı belli oluyor

3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki zam kararı bugün belli oluyor. Hükümet ile memur sendikaları 20 günlük yasal sürede anlaşamamıştı. Hükümetin son teklifi yüzde 4+4'tü. Konfederasyonların ise 8+8 ve 8+7 olmuştu.
 28 Ağustos 2019 07:21
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Memur zammı belli oluyor

Memurlarla hükümet arasındaki sıkı pazarlıkta gözler Hakem Kurulu'na çevrildi. Hükümet ile memur sendikalarının 20 günlük yasal sürede anlaşamamasıyla başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugün sona erecek. Toplantılarını Sayıştay Başkanlığı'nda sürdüren Kurul, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi zammını ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne dair kararını açıklayacak. Kararla birlikte memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenmiş olacak.

Son teklif yüzde 4+4'tü

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu. Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti.

Memurlar kapıyı yüzde 8+8'le açtı

  • Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu. Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti. Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.
Yeni Şafak
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