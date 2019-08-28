Emine Bulut'un katilini tebrik eden Özen'e Meclis yasağı

Boşanmış Mağdur Babalar Derneği Başkanı Özen, Meclis'e dilekçeyle başvuruda bulunarak, son dönemde polis eşliğinde gelmek zorunda bırakıldığını ve bu durumun düzeltilmesini talep etti.

Komisyon konuyu TBMM Halkla İlişkiler Başkanlığı'na sordu. Gelen yanıtta, Özen'in komisyon üyelerine rahatsız edici üslupta ve çok sayıda mail ve faks gönderdiği bu nedenle Meclis'e girişlerinde tedbir uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI: 7 YILA KADAR HAPİS...

Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetinin faili Fedai Baran hakkında övgü dolu mesajlar yazan Muhammet Özen'e 7 yıla kadar da hapis cezası istenmişti. Özen'in paylaşımı üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç işlemeye tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlattı. Özen hakkında başlatılan soruşturmada, suç işlemeye tahrik suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası, suçu ve suçluyu övme suçundan ise 2 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Yelda GÖKDAĞ