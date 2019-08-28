Kara propaganda oyunu böyle bozuldu

Suudi Arabistan vatandaşı bir kadının İstanbul'da ortadan kaybolması, Türkiye'nin aleyhine kara propagandaya dönüştürülmeye çalışıldığı anda İstanbul polisi devreye girdi. Suriye vatandaşı sevgilisi ile kaçtığı belirlenen Suudi kadın, Bursa'da Emniyet tarafından bulundu. SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün edindiği bilgilere göre olay şöyle gelişti: Abdullah Muflih Alanazi isimli Suudi Arabistan vatandaşı, eşi Abeer İbrahim B. Alanazi (30) ve 3 çocuğu ile birlikte İstanbul'a geldi. Turistlik amaçlı gezi sürerken 15 Ağustos'ta Abeer İbrahim B. Alanazi esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Markete gideceğini söyleyerek çocuklarının yanından ayrılan genç kadın bir daha otele dönmedi. Uzun süre bekleyen koca, eşi geri dönmeyince Kumkapı Polis Merkezi'ne başvurdu. Diğer taraftan ise sosyal medyadan genç kadının İstanbul'da ortadan kaybolduğuna yönelik paylaşımlar yapılmaya başlandı. Hatta genç kadının 3 çocuğunun videosu çekildi. Çocuklar, annelerinin İstanbul'da ortadan kaybolduğunu ve kendilerine yardım edilmediğini iddia ederek Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan yardım istedi.

'BAYILTIP KAÇIRDILAR' YALANI

Muhammed bin Selman'a yakınlığı ile bilinen Şarku'l Avsat isimli bir internet sitesinde ise Suudi kadının bir caddede alışveriş yaparken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yüzüne bir şey sıkıldıktan sonra bayıldığı ve ardından kaçırıldığı iddia edildi. Bin Selman yönetimine yakın troller, olayı tıpkı Cemal Kaşıkçı cinayetindeki dublör tiyatrosunda olduğu gibi Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalıştı. Konunun Türkiye aleyhine bir kampanyaya dönüştürülmesi üzerine İstanbul Polisi konuya hassasiyetini arttırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Asayiş, Turizm ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin ortak yürüttüğü çalışma başlatıldı. Otel giriş kayıtları, hastane eczane giriş kayıtları, yurt dışına çıkış kayıtları sorgulandığında herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri çerçevesinde Abeer İbrahim B. Alanazi'nin otelden ayrıldıktan sonra az ileride bir erkekle buluştuğu belirlendi. Kadının bu erkekle Sultanahmet'e doğru yürüdüğü görüldü. İkili, Sultanahmet'ten bir taksiye binerek Esenler'e geçti. Ardından da Otogar'dan Bursa'ya gitti. Bu bilgiler kadının bindiği taksicinin ifadeleriyle teyit edildi. Ayrıca geriye doğru HTS, yani telefon takip kayıtları kadının İstanbul'daki bir numara ile irtibatlı olduğunu ortaya koydu. İstanbul Polisi'nin yaptığı titiz çalışma sonucunda kayıp kadın ile irtibatlı bir kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Şahsın sorgusu sonucu Abeer İbrahim B. Alanazi'nin Bursa'da olduğu belirlendi. Abeer İbrahim B. Alanazi verilen adreste bulundu. Polis, olayı bütün yönleriyle aydınlatmak için Alanazi'nin ifadesini de aldı. Genç kadının 27 yaşındaki Suriye vatandaşı bir şahısla isteyerek kaçtığı, İstanbul'dan Bursa'ya geçerek bir adreste gizlendiği ortaya çıktı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul ?Valiliği'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle: "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından başlatılan detaylı arama çalışmaları neticesinde; kayıp ihbarı yapılan kadının ailesiyle birlikte kaldıkları otelden herhangi bir zorlama olmaksızın, kendi isteğiyle ve yaya olarak ayrıldığı belirlenmiştir. Kendisine ulaşılarak ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu yönünde bilgi verilmiştir. Ülkesinin konsolosluk görevlisi eşliğinde alınan ifadesinde ailesinden kendi isteğiyle ayrıldığını, kimseden şikayetçi olmadığını söylemiştir. Suç teşkil edecek herhangi bir duruma rastlanılmadığından aynı gün Polis Merkezi'nden ayrılmıştır."

NAZİF KARAMAN