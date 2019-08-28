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Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde dere yatağından oynarken kayan toprağın altında kalan Suriye uyruklu Abdurrahman Abdi (7) ile Ali Berkel (8) hayatını kaybederken, 2 çocukta yaralandı.
 28 Ağustos 2019 08:17
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Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

Olay, bugün saat 18.15 sıralarında Aziziye Mahallesi Çayağzı mevkiindeki dere yatağında meydana geldi. Aynı mevkiinde tarım işçisi olarak çalışan ve çadırlarda barınan Suriye uyruklu ailelerin çocukları Abdurrahman Abdi, kardeşi Riyat Abdi (2), Ali Berkel ve kardeşi Muhammet Berkel (3) dere yatağında oynamaya başladı. 4 çocuk oynadığı sırada dere yatağına akan suyun aşındırması sonucu kayan toprağın altında kaldı.

ÇOCUKLARINI TOPRAK ALTINDA ÇIKARDILAR

Durumu fark eden aileler toprak altında kalan çocukları, müdahale ederek kurtardı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık görevlisi olay yerine sevk edildi. Çocuklardan Abdurrahman Abdi ve Ali Berkel sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen boğulma sonucu yaşamını yitirdi. Riyad Abdi ve Muhammet Berkel da ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi/ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA
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