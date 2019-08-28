Dünya Psiko-Onkoloji Birliği yönetimine seçilen ilk Türk
|28 Ağustos 2019 08:40
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Türkiye'deki Psiko-Onkoloji Derneğinin İzmir Temsilciliğini de yürüten Bahçıvan, Avustralya'da Psikoloji lisansını tamamladıktan sonra yüksek lisansını Sağlık Psikolojisi alanında yaparak Psiko-Onkoloji üzerine İngiltere'de uzmanlaştığını ve İspanya'da da Sağlık ve Klinik Psikoloji Doktora programına devam ettiğini belirtti.
Bahçıvan, Psikoonkoloji (kanser psikolojisi); kanserin hasta, aile ve tedavi ekibi üzerindeki psikolojik etkileri ile psikolojik ve davranışsal faktörlerin kanser risk ve seyrindeki etkilerini araştıran ve kanser hastalarına psikolojik tıp hizmetleri sunan bir alan olduğunu, Psikoonkoloji kanser tedavisindeki gelişmelerle birlikte önem kazanarak günümüzde de tedavinin ayrılmaz bir parçası olarak yayılmakta ve gelişmekte olduğunu ifade etti.
Psikoonkolog Ozan Bahçıvan, İzmir'de Özel Oz Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurarak danışanlarına hizmet vermeye ve doktora tez çalışmalarına meme kanseri hastaları üzerine uluslararası düzey de çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Dünya Psikoonkoloji Birliğinin uluslararası düzeyde olması bana cazip geldi. Amaç psikoonkoloji nedir? Ülkemizde bunu nasıl tanıtabiliriz? Bu alanda nasıl çalışma yapabiliriz? Tıp alanında sağlık psikolojisi nasıl entegre edilip çalışılabilir? Ülkemizde üniversitelerde bu alanda bölüm açılarak daha nasıl kalifiyeli eleman yetiştirilebilir ve bu açıdan uluslararası çapta nasıl destekler alabiliriz? Tüm bu nedenle yöneticiliğe adaylığımı koydum ve yönetime seçildim" diye konuştu.
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