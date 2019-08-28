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İmamoğlu, kısa mesajla 175 kişiyi işten çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan BELTUR'da, 175 kişinin işine, gönderilen kısa mesajla son verildi.
 28 Ağustos 2019 09:03
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İmamoğlu, kısa mesajla 175 kişiyi işten çıkardı

İBB iştiraklerinde işten çıkarmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Medya AŞ'deki 184 personelin 50'sinin işine son vererek tartışmalara neden olan İBB, bu sefer BELTUR'dan 175 kişiyi işten çıkardı.

Kısa mesajla öğrendiler

175 kişi, kendisine gönderilen kısa mesajla işten çıkarıldığını öğrendi.

Mesajda 4857 sayılı kanunun 17. maddesi hatırlatıldı ve işçilerin tüm haklarının ödeneceği ifade edildi.

Medya A.Ş'de işten çıkarmalar

İBB yönetimi, Medya AŞ'deki, 184 personelin 50'sinin işine geçtiğimiz pazartesi günü son vermişti. İşine son verilenler, kendilerine gerekçe gösterilmediğini ve haksız işten çıkarmalar olduğunu belirterek, İBB binasının önünde basın açıklaması yaparak CHP'li belediyeye sert tepki göstermişti.
Memurlar.Net
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