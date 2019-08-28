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SGK, beş ayda 20 milyar lira açık verdi

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçen yıl sonu 15.7 milyar lira olan açığı, bu yılın ilk beş ayında 20 milyar lirayı aştı. Sosyal güvenceden yoksun kalan vatandaşların sayısına 396 bin kişi daha katıldı.
 28 Ağustos 2019 09:04
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SGK, beş ayda 20 milyar lira açık verdi

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gecikmeli olarak açıkladığı verilere göre, 2018'de toplam 15.7 milyar lira olan açığı bu yılın ilk beş ayında 20.2 milyar lira oldu.

Cumhuriyet'ten Olcay Büyüktaş'ın haberine göre SGK'nin gelir-gider dengesi hızla bozuluyor. Açık artmaya devam ediyor. Beş aylık verilerin ortaya koyduğu tablo özetle şöyle;

Sosyal güvenlik sisteminin gelir-gider dengesi, aktif-pasif oranı, sosyal güvenlik açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı gibi temel göstergeler aktüeryal denge ve mali sürdürebilirlik açısından çok önemli.

Buna göre, 2017'de 1.95 olan aktif/pasif oranı 2019 yılı ilk 5 ayında 1.84'e düştü.

Aktif/pasif oranı, aktif olarak sosyal güvenlik sistemine katkı sağlayan sigortalıların sayısının, sistemden aylık alanların (emekliler, malullük veya ölüm aylığı alanlar) sayısına bölünmesi ile hesaplanır. Bu oran bir emekliyi kaç çalışanın finanse ettiğini ortaya koyar. Dengenin bu kadar bozulmuş olması, ileride emeklilerin maaşlarını alamaması sorununu doğurabilir.

518 BİN KİŞİ İŞSİZ

Verilere göre, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilerin sayısı arttı. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, SGK'den gelir veya aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş öğrenci olmayan ve GSS kapsamında tescil edilen kişilerin sayısı 2017 yılında 9.8 milyon iken bu sayı 2019 yılı mayısında 11.1 milyona yükseldi.

Mutlak yoksul sayısı 396 bin kişi arttı. Yani geliri asgari ücretin üçte birinden bile az olduğu için, genel sağlık sigortası (GSS) devlet tarafından ödenen kişi sayısı bu yılın ilk beş ayında yaklaşık 400 bin kişi arttı.

Yine söz konusu verilere göre, yılın ilk beş ayında 518 bin 554 kişi sosyal güvenceden yoksun hale düştü, işini kaybetti.
Cumhuriyet
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