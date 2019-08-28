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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8320 liradan, avro 6,4820 liradan güne başladı.
 28 Ağustos 2019 09:13
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 5,8300 liradan alınan dolar, 5,8320 liradan satılıyor. 6,4800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4820 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,8080 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4520 lira olmuştu.
Anadolu Ajansı
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