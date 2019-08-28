Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8320 liradan, avro 6,4820 liradan güne başladı.
|28 Ağustos 2019 09:13
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